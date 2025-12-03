La migliore scuola del Vibonese è il liceo Scientifico Rita Levi Montalcini di Filadelfia. A decretarlo è la ricerca Eduscopio (Fondazione Agnelli), giunta alla dodicesima edizione. Ogni anno, il portale consente a genitori e studenti di consultare i dati raccolti e riscontrare online i punteggi raccolti dai singoli istituti, con l’obiettivo di offrire uno strumento di orientamento per la scelta del percorso formativo da scegliere dopo le Medie.

La ricerca 2025 ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati in 8.150 scuole italiane, dividendo gli istituti per tipologia e posizione geografica. Il punteggio è calcolato sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e sulla relativa percentuale di successo. Ne deriva l’indice Fga che mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

Per avere un punto di riferimento, la migliore scuola d’Italia nel 2025 è risultato essere il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, che quest'anno taglia il traguardo con un indice Fga di 94.45/100esimi. In Calabria, in cima troviamo il Liceo Scientifico Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, con un punteggio di 78.84. Seguono i licei scientifici Fermi di Catanzaro (75,98) e di Amantea (75.44).

La classifica vibonese

In provincia di Vibo, come accennato, è il liceo scientifico di Filadelfia a svettare, con 70.49. Seguono, sempre con riferimento allo Scientifico, il Giuseppe Berto di Vibo Valentia, con 67.45 punti, e il Ferrari-Machiavelli di Soriano, con 66,41 (lo scorso anno era primo in classifica), l’Einaudi di Serra (61.05) e il Pasquale Galluppi di Tropea (57,61).

Più dietro i licei classici, con il Morelli-Colao che guida la classifica con un indice Fga di 63.42 (54.36 il punteggio riferito invece all’indirizzo Artistico), mentre al secondo e al terzo posto si attestano il Bruno-Vinci di Nicotera (55.83) e il Pasquale Galluppi di Tropea (52.14).

Per quanto riguarda invece le scuole a indirizzo tecnico-economico, primo posto per l’Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia con 46.89 punti, seguito dall’Istituto Luigi Einaudi di Serra San Bruno che si raccoglie 45.33 punti. Con riferimento invece all’indirizzo tecnico-tecnologico, l’unica scuola censita nel Vibonese è il Nautico di Pizzo, che secondo Eduscopio fa registrare un indice Fga di 39.15 punti.