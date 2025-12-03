Secondo la ricerca della Fondazione Agnelli il Liceo scientifico Rita Levi Montalcini si attesta al primo posto nella provincia di Vibo scalzando dal podio il Machiavelli di Soriano che lo scorso anni svettava in prima posizione, stavolta superato anche dal Berto di Vibo
La migliore scuola del Vibonese è il liceo Scientifico Rita Levi Montalcini di Filadelfia. A decretarlo è la ricerca Eduscopio (Fondazione Agnelli), giunta alla dodicesima edizione. Ogni anno, il portale consente a genitori e studenti di consultare i dati raccolti e riscontrare online i punteggi raccolti dai singoli istituti, con l’obiettivo di offrire uno strumento di orientamento per la scelta del percorso formativo da scegliere dopo le Medie.
La ricerca 2025 ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati in 8.150 scuole italiane, dividendo gli istituti per tipologia e posizione geografica. Il punteggio è calcolato sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e sulla relativa percentuale di successo. Ne deriva l’indice Fga che mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Per avere un punto di riferimento, la migliore scuola d’Italia nel 2025 è risultato essere il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, che quest'anno taglia il traguardo con un indice Fga di 94.45/100esimi. In Calabria, in cima troviamo il Liceo Scientifico Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, con un punteggio di 78.84. Seguono i licei scientifici Fermi di Catanzaro (75,98) e di Amantea (75.44).
La classifica vibonese
In provincia di Vibo, come accennato, è il liceo scientifico di Filadelfia a svettare, con 70.49. Seguono, sempre con riferimento allo Scientifico, il Giuseppe Berto di Vibo Valentia, con 67.45 punti, e il Ferrari-Machiavelli di Soriano, con 66,41 (lo scorso anno era primo in classifica), l’Einaudi di Serra (61.05) e il Pasquale Galluppi di Tropea (57,61).
Più dietro i licei classici, con il Morelli-Colao che guida la classifica con un indice Fga di 63.42 (54.36 il punteggio riferito invece all’indirizzo Artistico), mentre al secondo e al terzo posto si attestano il Bruno-Vinci di Nicotera (55.83) e il Pasquale Galluppi di Tropea (52.14).
Per quanto riguarda invece le scuole a indirizzo tecnico-economico, primo posto per l’Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia con 46.89 punti, seguito dall’Istituto Luigi Einaudi di Serra San Bruno che si raccoglie 45.33 punti. Con riferimento invece all’indirizzo tecnico-tecnologico, l’unica scuola censita nel Vibonese è il Nautico di Pizzo, che secondo Eduscopio fa registrare un indice Fga di 39.15 punti.