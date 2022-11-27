La fiction reality prodotta da Prime Video vede quali protagonisti nella Perla del Tirreno la coppia di concorrenti Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i due celebri attori della serie Gomorra

Fa tappa anche a Tropea la terza stagione “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, la fiction reality prodotta da Prime Video. Per l’ultima puntata, la coppia di concorrenti Salvatore Esposito (Genny Savastano in Gomorra) e Marco D’Amore (Ciro Di Marzio sempre in Gomorra La Serie), vengono braccati dai “cacciatori” per le vie di Trope. Il reality prevede infatti che per 14 giorni nove personaggi famosi debbano cercare di far perdere le proprie tracce ed al loro inseguimento si pone una squadra di esperti dell’investigazione capeggiati da Antonio Del Greco, ex dirigente della Polizia di Stato.

Secondo la trama, Salvatore Esposito e Marco d’Amore diretti a Campobasso con un camper sono aiutati da Mimmo che li porta a Bojano e, dopo un depistaggio per i cacciatori, si dirigono a Salerno. Qui utilizzano il Bonus che li porta sino a Tropea. La mattina successiva, i due attori, invece, passano una notte a Palermo per poi tornare a Siracusa. I vincitori indiscussi della terza edizione di Celebrity Hunted sono proprio Salvatore Esposito e Marco d’Amore i quali riescono a prendere una barca per scappare dai cacciatori. Il montepremi da loro vinto è stato donato ad Emergency e a Save the Children.

