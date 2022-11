A Tropea arriva la magia del Natale: sabato l’accensione delle luminarie

A Tropea la magia del Natale quest’anno arriva in anticipo. Già domani, 26 novembre, infatti, verranno accese le luminarie che anche quest’anno sono state installate per le vie del borgo. L’appuntamento è per le ore 18, quando avverrà l’accensione delle luci d’artista A Christmas’s Peace to all, in collaborazione con l’associazione culturale I Pagliassi. Alle ore 16,30 in via Regina Margherita saranno inaugurati anche i mercatini di Natale a cura dell’Associazione I giovani Tropeani. In viale Stazione, alla stessa ora, saranno allestiti i presepi del mondo a cura de Il Faro di F. Badolato; alle ore 17, a Palazzo Bongiovanni in via Pietro Vianeo, invece, Il Presepe nel portone a cura dei Fratelli Caracciolo.