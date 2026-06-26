FOTO | Tilman Fertitta farà tappa nel porto vibonese il 28 giugno con Il Boardwalk: 117 metri di lunghezza per oltre 5mila tonnellate di stazza e un valore di circa 500 milioni di euro. In programma anche un ricevimento con le autorità locali e regionali. Imponenti le misure di sicurezza

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta sarà nel porto di Vibo Marina il 28 giugno a bordo del suo yacht privato “Boardwalk”, 117 metri di lunghezza, 5.350 tonnellate di stazza. L’ambasciatore USA intende, infatti, celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti con un viaggio lungo le coste della penisola italiana. Tilman Fertitta, che ha radici siciliane, durante il tour che toccherà tredici regioni, arriverà a Vibo Marina nella notte tra domenica e lunedì. In questo suo viaggio lungo lo Stivale sta ospitando diversi eventi celebrativi con l’obiettivo di dare risalto all’amicizia fra Italia e USA, alleati storici e partner economici.

Foto/Felice De Martino/Fotogramma

Il tour lungo le coste italiane

L’iniziativa, dunque, non riguarda solo i grandi centri, come Venezia e Napoli, dove è già stato, ma punta a valorizzare anche le realtà locali più piccole. «Ho avuto modo di visitare tutte le grandi città, ma non ho avuto ancora l’opportunità di vedere molte delle zone più piccole e incontrare i leader locali del mondo istituzionale e imprenditoriale. Fra tutte queste tappe sarà fantastico e mi permetterà di confrontarmi sia con le grandi che con le piccole comunità», ha dichiarato l’ambasciatore Usa.

Salvatore Laporta/KONTROLAB

Il Boardwalk, palazzo galleggiante da 117 metri

Il Boardwalk è un vero e proprio palazzo galleggiante di 117 metri e 32 di altezza su quattro livelli, con un valore stimato di circa 500 milioni di euro. Un ascensore collega i vari ponti, mentre l’equipaggio in uniforme accompagna gli ospiti nei vari ambienti. Sui ponti vi sono un piccolo campo da golf, due piscine, una spa e un eliporto capace di accogliere due velivoli. Fertitta in America è proprietario di un vasto impero finanziario tra ristorazione, alberghi e casinò. Complessivamente l’imbarcazione, o meglio la nave, può accogliere 22 ospiti oltre a 42 membri dell’equipaggio. Prima di salire sul Boardwalk, l’equipaggio consegna agli ospiti un paio di pantofole bianche, le scarpe restano a terra, nessuna eccezione per non rovinare il teak.

Salvatore Laporta/KONTROLAB

L’arrivo a Vibo Marina e le misure di sicurezza

La nave attraccherà alla banchina Fiume domenica 28, probabilmente dopo la mezzanotte, mentre il 29 sono previste le autorità a bordo per il ricevimento che si terrà dalle 18,30 alle 20,30. Gli inviti per gli ospiti altamente selezionati sono già partiti. L’evento programmato a Vibo Marina in via Emilia per domenica 28 verrà spostato probabilmente al 12 luglio, mentre si prevedono imponenti misure di sicurezza che sono già in fase di allestimento.