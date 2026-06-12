Interessate le frazioni di Papaglionti e Mesiano. Il disservizio necessario per interventi su una cabina secondaria di trasformazione

Mercoledì 17 giugno 2026, dalle 8.30 alle 16.30, è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica nelle frazioni di Papaglionti (Zungri) e Mesiano, nel comune di Filandari. Il disservizio si rende necessario per consentire interventi di ammodernamento tecnologico di una cabina secondaria di trasformazione. La comunicazione sarà diffusa anche attraverso l'affissione di avvisi nelle aree interessate.

Zone coinvolte

Comune di Zungri (area Papaglionti):

Via Duomo Papagl., Via Francia, Piazza Duomo, Via Salamò, Via Cabina Papagl., Via Provinciale, Via Fontana, Via Case Sparse e relative contrade (Contura, Cimitero, Salamò, Lenza, Papaglionti, Chiusa).

Frazione Mesiano di Filandari:

Via Cimato, Via G. Genovese, Via Scordamaglia, Via Lascala Antonino, Via Manzoni, Via Mesiano, Via Provinciale (compresa diramazione per Tropea), Contrada Ceraso e località Pantano.