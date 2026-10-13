Aggiornato il piano di emergenza dell'istituto dopo la riorganizzazione del cantiere. Scavi e posa delle condotte consentiti soltanto dalle 14.30. In caso di evacuazione, studenti e personale dovranno lasciare l'edificio senza utilizzare l'uscita su via Artigiani e raggiungere l'area di attesa nei pressi del nuovo Tribunale seguendo un itinerario alternativo

Si torna in classe domani, mercoledì 14 ottobre, al liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia, dopo la sospensione delle attività didattiche seguita alla fuga di gas provocata dalla rottura di una condotta durante i lavori in via degli Artigiani. La ripresa delle lezioni è accompagnata da una riorganizzazione del cantiere e dall'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione dell'istituto, con l'individuazione di percorsi alternativi e specifiche misure per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Le nuove disposizioni sono contenute in una nota firmata dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua, indirizzata alle famiglie, agli studenti e al personale docente e Ata, con la quale viene formalizzata la revisione della planimetria allegata al piano di evacuazione.

Lavori davanti alla scuola soltanto nel pomeriggio

La riorganizzazione del cantiere è stata disposta dall'Amministrazione comunale attraverso un ordine di servizio del 9 ottobre, anche sulla base delle indicazioni emerse durante il tavolo tecnico straordinario convocato l'8 ottobre per affrontare le problematiche relative alla viabilità e alla sicurezza dell'istituto.

La principale novità riguarda gli orari delle lavorazioni più impegnative nel tratto di strada antistante la scuola. A partire da mercoledì 14 ottobre, gli scavi, la movimentazione dei carichi e la posa delle condotte saranno vietati nelle ore mattutine e potranno iniziare soltanto dalle 14.30.

Una misura finalizzata a evitare interferenze tra le attività di cantiere e la presenza degli studenti durante le ore di lezione.

Il nuovo percorso di evacuazione fino al Tribunale

L'aggiornamento del piano introduce anche un diverso percorso da seguire in caso di emergenza. Le uscite di sicurezza dell'edificio rimangono invariate, mentre viene modificato il tragitto esterno per raggiungere l'area di attesa individuata dal Piano comunale di emergenza.

In particolare, studenti e personale dovranno evitare via degli Artigiani, interessata dai lavori, e dirigersi verso la sede della Provincia, percorrendo in discesa via Cesare Pavese, in località Bitonto. Da qui il percorso proseguirà lungo via Pablo Neruda, quindi verso via Madre Teresa di Calcutta, con il supermercato MD sulla sinistra come punto di riferimento.

Dopo aver attraversato la rotatoria, il tragitto continuerà lungo via San Pio da Pietralcina, per poi raggiungere, svoltando a sinistra, l'area di attesa di via Lacquari, nei pressi del nuovo Tribunale.

Le indicazioni sono illustrate nelle planimetrie allegate alla comunicazione della scuola, che individuano i collegamenti pedonali e le aree da utilizzare in caso di evacuazione.

Misure temporanee fino al completamento dei lavori

Il nuovo assetto avrà carattere temporaneo e rimarrà in vigore fino al completamento degli interventi nel tratto stradale prospiciente il liceo, come formalmente attestato dalla Direzione lavori e dal responsabile unico del procedimento.

La revisione del piano di evacuazione e la modifica degli orari del cantiere consentono dunque la ripresa delle attività didattiche dopo i giorni di chiusura. Come già stabilito dal Consiglio d'istituto, le lezioni sospese lunedì 12 e martedì 13 ottobre saranno recuperate sabato 29 maggio e sabato 5 giugno 2027.