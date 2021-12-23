Al via il I concorso “Allestimundi”, promosso dall’associazione culturale “il Tocco” con la partecipazione di tutta la comunità

In questi giorni nel caratteristico borgo di Motta Filocastro, frazione di Limbadi, è possibile ammirare i presepi e gli alberi di Natale che partecipano al I concorso “Allestimundi! Presepi e Alberi di Natale a Motta Filocastro – 2021” che si protrarrà fino al 6 gennaio. Il Natale è una delle ricorrenze più importanti per i cristiani, ricco di tradizioni e riti che si rinnovano in questo periodo dell’anno. Ed è proprio a uno dei canti del vasto repertorio della musica tradizionale calabrese, “Allestitivi cari amici”, che i promotori di questo progetto si sono ispirati. Con questo concorso è stato chiesto ai Mottesi di realizzare un presepe o un albero di Natale da esporre sui balconi, sui davanzali, sulle finestre o negli angoli delle vie e piazze del borgo. Tutte le opere sono state fotografate e saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Associazione Culturale Il Tocco – Motta Filocastro” secondo la propria categoria di appartenenza e fino al 5 gennaio chiunque potrà votare il suo presepe e il suo albero preferito. [Continua in basso]

«L’iniziativa – spiega una nota stampa – ha riscosso un grande successo fra gli abitanti del piccolo borgo e tutti si sono prodigati per realizzare il proprio albero o presepe da donare al paese, per renderlo ancora più bello e accogliente. Per la realizzazione del progetto è stata messa in campo una grande sinergia tra le diverse realtà che operano nella comunità. Con l’Associazione culturale “Il Tocco” hanno collaborato anche la Parrocchia Mater Romaniae, le Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, il coro della chiesa e dei ragazzi del catechismo, che si sono impegnati per allestire vie e piazze. Inoltre la manifestazione ha avuto il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Limbadi, grazie al lavoro svolto dal sindaco Pantaleone Mercuri e dalla consigliera comunale di Motta Filocastro Alessandra Vallone».



Nella serata inaugurale, la passeggiata tra alberi di Natale e presepi è stata arricchita dalla degustazione di “zippulli e curuji” offerte dalle famiglie di Motta, e dal suono degli zampognari di Cardeto, Sebastiano e Giuseppe Battaglia, e dei fratelli di origini mottesi Alex e Samuele De Rito. «Queste iniziative – chiude la nota – sono una risposta al fenomeno dell’emigrazione: tutti gli abitanti, dai più piccoli ai più anziani, si sentono chiamati in causa creando un clima di condivisione e sentimenti di identità».