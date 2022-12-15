Prevista la mostra dei presepi, oltre ad altri momenti di spettacolo per far divertire soprattutto i bambini. Durante le feste altre iniziative all’insegna della tradizione musicale natalizia

La comunità di Motta Filocastro si prepara per festeggiare l’imminenza del Natale, nel rigoroso segno della tradizione. Per problemi meteorologici l’inaugurazione della nuova edizione di “Allestimundi” è stata posticipata a domenica 18, a partire dalle 16.30. Nel programma una mostra di presepi, alberi di Natale, canti, concerti e iniziative per far divertire i bambini. Per l’occasione il piccolo borgo medievale si vestirà a festa. Verranno addobbate vie, piazze, case e diventerà un presepe con luci, pastori, zampognari e Babbo Natale a distribuire doni e a raccontare favole e filastrocche. E ad aprire la festa saranno proprio i racconti per bambini nella casa di Babbo Natale (a cura della Biblioteca comunale). A seguire saranno inaugurati le vie dei presepi e degli alberi a suon di zampogne e suggestivi spettacoli di trampolieri e sputafuoco. Ad organizzare le iniziative di “Allestimundi” l’associazione culturale “Il Tocco” con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Limbadi, e in collaborazione con la Parrocchia “Mater Romaniae” guidata da don Michele Arena.



Gli altri appuntamenti sono previsti per il 19 dicembre, alle 18.30 con un concerto di Natale nella Chiesa Matrice, da parte del Coro Polifonico “Musica Nova” di Nicotera, diretto dal maestro Romolo Calendruccio. Il 28 dicembre, sempre nella Chiesa Matrice, un concerto di “Canti e Cunti di Nuvena” della tradizione siculo-calabra-salentina. Inoltre i presepi in mostra partecipano ad un concorso la cui premiazione avverrà il giorno dell’Epifania, alle ore 16.30 (Chiesa Matrice).

