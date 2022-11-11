L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, promossa e organizzata dall’associazione culturale “Il Tocco”, in occasione delle prossime festività

L’associazione culturale “Il Tocco”, in occasione delle festività natalizie, organizza la seconda edizione del concorso “Allestimundo Natale 2022” per la realizzazione del Presepe e l’Albero di Natale più belli più bello, da esporre sui balconi, finestre e giardini, negli spazi o negli angoli delle vie del paese. La partecipazione è libera e gratuita. Possono partecipare al concorso i privati cittadini residenti nel comune di Limbadi (persone singole, famiglie, gruppi, rioni, parrocchie); i titolari di esercizi commerciali e pubblici operanti nel comune di Limbadi. Per gli esercenti operanti nel territorio di Motta Filocastro è possibile utilizzare non solo una vetrina, ma qualsiasi porzione all’interno e/o all’esterno dell’esercizio commerciale; le scuole di ogni ordine e grado del comune di Limbadi; le associazioni generiche, di volontariato, di promozione sociale e sportive dilettantistiche del comune di Limbadi. L’iscrizione va fatta entro 27 novembre. La giuria sarà composta dal vescovo Attilio Nostro; da Mariaangela Preta, archeologa e direttrice del Polo museale di Soriano; da Saverio Caracciolo, fotoreporter di LaC; da Vitaliano Papillo, presidente del Gal “Terre Vibonesi, e da Franco Pagnotta, giornalista del Quotidiano della Calabria.