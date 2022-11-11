Tutti gli articoli di Società
PHOTO
L’associazione culturale “Il Tocco”, in occasione delle festività natalizie, organizza la seconda edizione del concorso “Allestimundo Natale 2022” per la realizzazione del Presepe e l’Albero di Natale più belli più bello, da esporre sui balconi, finestre e giardini, negli spazi o negli angoli delle vie del paese. La partecipazione è libera e gratuita. Possono partecipare al concorso i privati cittadini residenti nel comune di Limbadi (persone singole, famiglie, gruppi, rioni, parrocchie); i titolari di esercizi commerciali e pubblici operanti nel comune di Limbadi. Per gli esercenti operanti nel territorio di Motta Filocastro è possibile utilizzare non solo una vetrina, ma qualsiasi porzione all’interno e/o all’esterno dell’esercizio commerciale; le scuole di ogni ordine e grado del comune di Limbadi; le associazioni generiche, di volontariato, di promozione sociale e sportive dilettantistiche del comune di Limbadi. L’iscrizione va fatta entro 27 novembre. La giuria sarà composta dal vescovo Attilio Nostro; da Mariaangela Preta, archeologa e direttrice del Polo museale di Soriano; da Saverio Caracciolo, fotoreporter di LaC; da Vitaliano Papillo, presidente del Gal “Terre Vibonesi, e da Franco Pagnotta, giornalista del Quotidiano della Calabria.