Dal 31 agosto al 4 settembre ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni saranno coinvolti in attività formative, esercitazioni e incontri con forze dell’ordine e volontari. L’iniziativa promossa dal Gruppo comunale di Protezione civile e dal Comune rientra in un progetto nazionale

Dal rischio incendi ai terremoti, passando per alluvioni e altri possibili scenari di emergenza: cinque giorni per avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione e della Protezione civile. Dal 31 agosto al 4 settembre Limbadi ospiterà il campo scuola del progetto nazionale «Anch’io sono la protezione civile», giunto alla sedicesima edizione.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo comunale di Protezione civile di Limbadi insieme al Comune di Limbadi, guidato dal sindaco Antonio Taverniti, è riservata ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni e si svolgerà nella struttura del primo plesso delle scuole elementari di via Pablo Neruda.

L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti non soltanto conoscenze teoriche, ma anche strumenti pratici per affrontare in maniera consapevole eventuali situazioni di emergenza. Durante la settimana si alterneranno infatti attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, attraverso i quali i ragazzi potranno conoscere più da vicino il funzionamento del Sistema di Protezione civile e i principali rischi presenti sul territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti da adottare in caso di incendi, terremoti, alluvioni e altre emergenze. Un percorso pensato per insegnare ai più giovani come proteggere sé stessi e, allo stesso tempo, contribuire alla tutela dell’ambiente, del territorio e della comunità.

Il coinvolgimento di forze dell’ordine e volontari

Il campo scuola prenderà ufficialmente il via lunedì 31 agosto, con una cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Nel corso delle giornate è prevista anche la partecipazione delle Forze dell’ordine, dei Corpi dello Stato e delle associazioni di volontariato, che incontreranno i ragazzi attraverso interventi formativi e dimostrazioni sul campo.

La conclusione dell’iniziativa è fissata per venerdì 4 settembre, quando ai giovani partecipanti saranno consegnati gli attestati. Il campo scuola rappresenta così un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato e della Protezione civile, diffondendo fin dall’adolescenza una maggiore consapevolezza sui rischi e sull’importanza della prevenzione.