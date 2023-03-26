La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del municipio. La festa si è poi spostata a scuola dove è stata inaugurata l'aula lettura

Limbadi ha il suo nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Dalle candidature alle elezioni, fino all’insediamento: un’esperienza che ha coinvolto gli alunni della scuola media e della classe quinta delle elementari. Tutto si è svolto come per i “grandi”, con la presentazione delle candidature da parte dei ragazzi di seconda e terza e i relativi comizi elettorali. A inizio marzo poi le votazioni, che hanno portato all’elezione del nuovo baby sindaco – Fernando Nicolas Orfanò -, del suo vice – Amelia Timpano – e del Consiglio comunale dei ragazzi: Castagna Giuseppe, Cupri Antonio, Fossella Gaia, Limardo Chanel, Plateroti Noemi, Schimio Giulia, Taccone Pantaleone, Tripaldi Francesco, Vardè Giovanna. Nei giorni scorsi nella sala consiliare del municipio di Limbadi si è svolta la cerimonia di insediamento. [Continua in basso]

Presenti il sindaco Pantaleone Mercuri, la dirigente scolastica Marisa Piro, il referente di Libera Vibo Valentia Giuseppe Borrello e inoltre esponenti dell’Arma dei carabinieri – con in testa il comandante della locale stazione – e della polizia municipale. Tra i momenti più significativi, il passaggio di consegne e della fascia tricolore tra la baby sindaco uscente Marya Timpano e Orfanò.

I festeggiamenti sono poi continuati a scuola, dove i due sindaci – Mercuri e Orfanò – hanno tagliato il nastro per l’inaugurazione dell’aula lettura. Denominata “L’officina delle parole”, è stato pensato come un luogo colorato e accogliente dove i ragazzi possano coltivare il piacere di leggere.

LEGGI ANCHE: Limbadi, gli alunni della scuola media realizzano podcast per letture più inclusive

Vibo, prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi: eletto il baby sindaco