Il sodalizio esprime vicinanza alla propria socia dopo l'incendio che ha distrutto la sua auto e rinnova la fiducia nel lavoro di magistratura e forze dell'ordine: «Servire la comunità significa anche difendere la convivenza civile e sostenere chi opera per il bene comune»

Il Lions Club Vibo Valentia prende posizione dopo il grave episodio che ha coinvolto la propria socia Laura Pugliese, la cui autovettura è stata distrutta da un incendio nella notte. Attraverso una nota ufficiale, il Club manifesta «la più sincera e convinta vicinanza» alla consigliera comunale, ribadendo al tempo stesso la piena fiducia nell'operato degli investigatori affinché venga fatta chiarezza sull'accaduto.

«Di fronte a fatti di tale gravità, il Club rinnova la propria fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, affinché venga fatta piena luce sull'accaduto e siano individuate eventuali responsabilità».

Il sodalizio sottolinea come la solidarietà espressa nei confronti di Laura Pugliese non sia legata soltanto al rapporto umano che unisce i soci, ma soprattutto ai principi fondanti del movimento lionistico, basati sul servizio alla collettività, sul rispetto della legalità e sulla promozione del bene comune.

«La solidarietà che oggi il Lions Club Vibo Valentia manifesta a Laura Pugliese non nasce soltanto dal legame di amicizia che unisce i soci, ma soprattutto dalla condivisione di quei valori che costituiscono l'essenza stessa del Lionismo: il servizio disinteressato alla comunità, la difesa della legalità, il rispetto della dignità della persona e la promozione del bene comune».

Il richiamo ai valori del Lionismo

A richiamare il significato dell'impegno lionistico è il presidente Gabriele Fusca, che cita il Codice dell'Etica Lionistica come riferimento imprescindibile per ogni socio, evidenziando come questi principi assumano un valore ancora più forte quando chi opera nelle istituzioni o nel volontariato diventa bersaglio di episodi intimidatori.

«Il Codice dell'Etica Lionistica richiama ogni Lions a "prestare la propria opera al successo della comunità con il lavoro attivo e con l'esempio", mantenendo sempre "una condotta irreprensibile nella vita privata, sociale e professionale". Sono principi che rappresentano un patrimonio morale non negoziabile».

Nel documento viene inoltre ricordata la missione internazionale del Lions Club, sintetizzata nel motto "We Serve", che si traduce non solo nell'attività di servizio verso la comunità, ma anche nella difesa della convivenza civile, della partecipazione democratica e della libertà, valori che – si legge nella nota – non possono essere messi in discussione da alcuna forma di violenza o intimidazione.

«Servire le comunità significa anche difendere la convivenza civile, sostenere chi opera con responsabilità al servizio dei cittadini e affermare con determinazione che nessuna forma di violenza o intimidazione potrà mai prevalere sui valori della democrazia, della partecipazione e della libertà».

La vicinanza alla socia e alla comunità

In conclusione, il Lions Club Vibo Valentia rinnova la propria vicinanza a Laura Pugliese e alla sua famiglia, esprimendo la convinzione che l'intera comunità saprà reagire con unità e responsabilità, riaffermando i valori della solidarietà, del coraggio civile e del servizio agli altri come risposta a ogni tentativo di intimidazione.