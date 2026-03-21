Alla Conferenza distrettuale di Avellino, che ha celebrato i 30 anni del distretto, eletti il presidente Alessio Sabato Castaldo e la vicepresidente Aurelia Frustaci. Riconoscimenti importanti anche per il Leo Club Vibo Valentia

Elezioni del nuovo direttivo, celebrazione del trentennale del Distretto Leo 108YA e riconoscimenti per i soci vibonesi. La XXX Conferenza Distrettuale Leo, ospitata il 28 febbraio all’Hotel de la Ville di Avellino, ha riunito i club di Campania, Basilicata e Calabria.

Durante la conferenza si sono svolte le elezioni per la guida del distretto. Al termine delle votazioni sono stati eletti Alessio Sabato Castaldo come futuro Presidente Distrettuale e Aurelia Frustaci come futura Vicepresidente Distrettuale, chiamati a guidare il Distretto Leo 108YA.

La giornata ha rappresentato anche un momento di orgoglio per il Leo Club Vibo Valentia, i cui soci hanno ottenuto importanti incarichi.

In particolare Marta Varrà, attuale Delegata dell’Area Sud e Tesoriere del Leo Club Vibo Valentia, è stata eletta membro del Comitato d’Onore.

Allo stesso modo Domenico Deodato, Coordinatore Distrettuale Area Ambiente e Presidente del Leo Club Vibo Valentia, è stato presentato come futuro Tesoriere Distrettuale.

La conferenza ha assunto un significato particolare per la celebrazione dei 30 anni dalla fondazione del Distretto Leo 108YA, con la partecipazione di numerosi Past President Distrettuali.

Le autorità Leo e Lions presenti hanno sottolineato il valore del movimento giovanile nella promozione di solidarietà, leadership, cittadinanza attiva e servizio alla comunità.

Per il Leo Club Vibo Valentia i riconoscimenti confermano il ruolo attivo del club nella diffusione dei valori Leadership, Experience e Opportunity.

Il club ha infine rivolto gli auguri al nuovo direttivo, con l’auspicio che il distretto possa proseguire il proprio percorso «con entusiasmo, spirito di servizio e attenzione ai valori che animano il movimento Leo».