Un tappeto di colori davanti alla chiesa, realizzato con pazienza e devozione per rendere omaggio al Santo Patrono. A Longobardi, frazione di Vibo Valentia, i festeggiamenti in onore di San Leonardo si arricchiscono di un'iniziativa che unisce fede, tradizione e creatività. È l'infiorata realizzata sul sagrato della chiesa, un'opera che riproduce l'immagine del Santo e che ha richiesto un lavoro paziente e meticoloso, come documentano le fotografie che ci sono state inviate.

Le immagini mostrano anche le diverse fasi della realizzazione, con un gruppo di persone impegnate a comporre il disegno utilizzando materiali di diversi colori. Al centro della composizione campeggia San Leonardo, raffigurato con l'aureola e l'abito religioso, affiancato da due figure inginocchiate. Uno sfondo blu intenso, impreziosito da nuvole bianche e da una cornice gialla, completa l'opera.

Stasera il concerto di Valerio Scanu

L'infiorata accompagna la giornata conclusiva dei festeggiamenti, in programma oggi, venerdì 6 novembre, con l'atteso concerto di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010 con il brano “Per tutte le volte che…” e già protagonista del talent show Amici.

La serata musicale rappresenta il momento culminante del programma civile, dopo la tradizionale riffa dei doni votivi, la sfilata dei Giganti di Pernocari e lo spettacolo teatrale “Mi ficiaru sindaco”, curato dalla Compagnia Oratorio San Leonardo Longobardi.

Si chiude così una settimana di celebrazioni organizzate dal Comitato insieme al parroco don Giovanni Teti. Una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità, che anche attraverso l'infiorata ha voluto esprimere il proprio legame con il Santo Patrono.