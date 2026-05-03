La giovane studentessa parteciperà alla finale nazionale in programma il 7 maggio a Roma. Maria Teresa Daffinà: «Abbiamo visionato tanti elaborati, ma quelli delle tre finaliste si sono distinti per autenticità e punti di vista personali»

Epli Calabria è stata protagonista di una delle assemblee più emozionanti mai registrate. A rendere questa giornata così speciale è stata la Premiazione del Concorso Nazionale “Eplibriamoci”, giunto ormai alla sua quinta edizione, dedicato a un tema di grande attualità e sensibilità: il bullismo e il cyberbullismo.

La giovane Rebecca vincitrice del contest

L'evento, che si è svolto nella splendida cornice della città di Mileto, nella suggestiva e sontuosa Sala delle Laudi, ha visto come protagonisti assoluti i tre giovani finalisti del contest: Marco Docimo (classe III C dell’Istituto Comprensivo Statale di Luzzi), Eva Tolisano (classe III A dell’Istituto Comprensivo Morano Saracena), Rebecca Bartone (classe III C dell’Istituto Comprensivo Acquaro-Sorianello-Soriano) quest'ultima vincitrice di questa edizione. La stessa parteciperà alle selezioni per l’assegnazione del titolo di vincitore nazionale, previste per il 7 maggio a Roma, nella Sala del Senato della Repubblica.

Grande soddisfazione dunque per la giovane ragazza originaria di Sorianello che si è distinta per la sensibilità nel raccontare un fenomeno così pericoloso quanto delicato, colpendo la commissione anche per la sua originalità nel definire il proprio punto di vista. Insomma, sicuramente una piccola soddisfazione per l'IC Acquaro-Soriano che mette in evidenza una sua alunna in un contest che ha toccato i confini regionali.

Daffinà, emozione e soddisfazione

La commissione giudicatrice, inoltre, era composta da Concetta Macrì, Adele Sidoti e Maria Teresa Daffinà attuale presidente della Pro Loco di Soriano.

Proprio Maria Teresa Daffinà si è espressa così: «Per l'occasione abbiamo visionato tanti elaborati e, tra i tanti, si sono distinti quelli di tre ragazze che hanno saputo dare un loro punto di vista autentico e ponendo interessanti spunti e punti di vista personali. Inutile dire che la giornata è stata ricca di emozioni. Soddisfazione speciale, inoltre, per la giovane Rebecca Bartone che non solo conosco bene ma ha dimostrato ancora una volta le sue capacità, stavolta in un contesto molto più ampio di quello territoriale».

Impegno costante

Non è passato inosservato infine neanche l'impegno della Pro Loco sorianese: «Come Pro Loco - continua la presidente Daffinà - siamo orgogliosi di aver incassato l'elogio del presidente regionale Epli. Un impegno sul territorio che dura ormai da sei anni e continua a persistere nonostante le varie difficoltà».