Il mare come elemento identitario, ma anche come modello culturale, alimentare e sostenibile. Si è svolto a Pizzo, negli spazi del ristorante Hedò, l’incontro “la cucina e il mare – tradizione e innovazione tra gusto e benessere”, inserito nel cartellone del festival Thàlassa promosso da Galpa Marical con la direzione artistica di Angelica Artemisia Pedatella.

L’appuntamento ha preso il via con la presentazione del volume ‘’la partita si vince in cucina’’, firmato dal biologo nutrizionista Domenicantonio Galatà insieme all’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta. Nel corso del confronto, è stato approfondito il rapporto tra alimentazione, salute e cultura mediterranea, evidenziando il ruolo della cucina come spazio quotidiano in cui maturano scelte legate al benessere e alla qualità della vita.

A Pizzo, nel vibonese, nei locali del ristorante, stato presentato il libro, la partita si vince in cucina, scritto dal biologo nutrizionista Domenicantonio Galatà insieme allex calciatore Gianluca Zambrotta. Al centro, il valore educativo della cucina, la qualità degli ingredienti ed il loro corretto utilizzo.

«Essere a Pizzo significa celebrare il mare come memoria, cultura e risorsa del territorio – ha dichiarato Galatà –. La cucina marinara calabrese custodisce un patrimonio importante: valorizza il pescato locale, limita gli sprechi e racconta l’identità delle comunità attraverso ingredienti autentici».

L’incontro si è concluso con una degustazione e con un approfondimento dedicato al legame tra sport, nutrizione e identità territoriale. Un confronto che ha ribadito uno dei concetti centrali del libro: la qualità degli ingredienti resta fondamentale, ma è il modo in cui vengono utilizzati e valorizzati a determinare il loro reale equilibrio.