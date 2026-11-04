Mileto non dimentica i morti delle varie guerre. E lo fa commemorando con un'apposita cerimonia pubblica la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate in programma oggi 4 novembre. Nella cittadina normanna l'evento si è consumato in mattinata con la classica deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento eretto nel 1930 in onore dei caduti della Grande guerra, nei pressi della basilica cattedrale. La cerimonia, coordinata dall'assessore comunale Francesco Ciccone, ha preso il via con la proposizione dell'Inno di Mameli. Subito dopo, vista l'assenza per impegni istituzionali del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, ha preso la parola il vicesindaco Domenico Pontoriero, il quale ha ripercorso i temi della giornata, sottolineando nel contempo i valori della pace e dell'amicizia «da inculcare soprattutto alle nuove generazioni».

Ad ascoltarlo, insegnanti e alunni delle sezioni IV G e IV e V F della scuola primaria dell'Istituto comprensivo “San Costantino Calabro-Mileto”, con tanto di bandierine dell'Italia in mano. Tra i numerosi presenti, anche i rispettivi comandanti della locale stazione dei carabinieri e di polizia municipale, Vincenzo Di Mario e Francesco Adornato, diversi esponenti dell'amministrazione comunale, rappresentanti della Chiesa locale, semplici cittadini che non sono voluti mancare al toccante momento. L'apposita cerimonia commemorativa è proseguita con la significativa lettura del “Bollettino della Vittoria”, documento con cui il 4 novembre del 1918 il generale Armando Diaz ha annunciato la resa dell'Impero austro-ungarico e la fine della Prima guerra mondiale. Subito dopo, la recita della preghiera “ai caduti e alle vittime della guerra”.