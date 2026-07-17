Mileto è rimasta segnata indelebilmente da una delle pagine più tristi e amare della sua storia. E, così, a 83 anni dal tragico episodio, anche nel 2026 ha deciso di commemorarlo in modo solenne e a futura memoria. Si tratta, nello specifico, della cosiddetta “Strage di Carasace”, evento bellico che ha segnato la vita di decine di famiglie miletesi, e non solo. In quella triste giornata del 16 luglio 1943 trentanove civili (tra si essi donne e bambini) caddero inermi sul selciato, colpiti dai proiettili indirizzati dagli aerei anglo-americani nelle fasi finali della Seconda guerra mondiale. Una tragedia immane, dai contorni mai del tutto chiari, ricordata nel giorno della festa di Maria Santissima del Carmelo con una santa messa di suffragio, celebrata nella chiesa di San Michele da don Giuseppe Pititto, e con altri due momenti significativi. Nel corso della sacra funzione il sacerdote ha sottolineato come iniziative del genere siano importanti «per ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, che la guerra e la violenza sono sempre apportatrici di lutti e distruzione, così come del resto dimostra quanto sta avvenendo nel mondo anche ai nostri giorni».

Al termine della celebrazione eucaristica i numerosi presenti si sono spostati nella piazza antistante la stessa chiesa, dove anni fa l'amministrazione comunale ha fatto realizzare un monumento marmoreo dedicato proprio alla strage. Qui - dopo la benedizione impartita da don Pititto alla stele con su incisi i nomi delle vittime dell'eccidio - a prendere la parola è stato il vicesindaco Domenico Pontoriero, in sostituzione del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, assente perché impegnato in altra sede per motivi istituzionali. Subito dopo gli agenti di Polizia municipale guidati del comandante Francesco Adornato hanno provveduto a porre ai piedi del monumento marmoreo una corona d'alloro, mentre in cielo si levavano alte le note dell'Inno di Mameli.