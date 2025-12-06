Lo storico gruppo ha anche animato insieme ad altri assemblament canori provenienti da tutto il mondo la santa messa presieduta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro
Al recente Giubileo dei Cori e delle Corali svoltosi in Vaticano hanno partecipato circa 40 mila cantori provenienti da tutto il mondo. Tra di loro figuravano anche i componenti del Coro polifonico Gregorianum di Mileto, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri. L'obiettivo dell'appuntamento ecclesiastico, svoltosi a Roma nell'ambito del Giubileo universale “ Pellegrini di Speranza ” attualmente in corso, è stato quello di celebrare la musica sacra in tutte le sue molteplici sfaccettature, valorizzando il ruolo dei cori liturgici e promuovendo l'unità e l'arricchimento spirituale attraverso il canto . Tra i momenti più significativi dell'evento, il Pellegrinaggio alla Porta Santa, l'Angelus e la Santa Messa presieduta in piazza San Pietro da Papa Leone XIV , animata da tutti i cori presenti. «Far parte di un coro – ha sottolineato nell'occasione il Pontefice durante la sua omelia - significa avanzare insieme prendendo per mano i fratelli, aiutandoli a camminare con noi e cantando con loro la lode di Dio. Consolandoli nelle sofferenze , esortandoli quando sembrano cedere alla stanchezza, dando il loro entusiasmo quando la fatica sembra prevalere».
Poi, riferendosi a Sant'Agostino e facendo proprie le sue parole “Cantare amantis est”, ossia “ Il canto è proprio di chi ama ”, l'ulteriore sottolineatura sul fatto che «colui che canta esprime l'amore, ma anche il dolore , la tenerezza e il desiderio che albergano nel suo cuore e, nello stesso tempo, ama colui a cui rivolge il suo canto ». Il Coro polifonico Gregorianum è un gruppo storico sorto nel 1989 per volontà dell'allora vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Domenico Tarcisio Cortese . Dalla sua vanta una lunga attività concertistica e di supporto alle varie liturgie sacre celebrate nella basilica cattedrale di Mileto e nel resto delle maggiori chiese diocesane , ma anche in altri contesti della Calabria e di fuori regione . Attualmente fa a pieno titolo parte dell'Organizzazione Cori Calabria (OCC).