A Calabrò di Mileto arte della birra, prodotti tipici e musica popolare si incontrano per dare vita a un'iniziativa dall'alto valore sociale . Si tratta, nello specifico, dell'evento “ Bionda di Primavera Beer Fest ”, in programma sabato 2 maggio e promosso da “ Le ali di Samuele ”, associazione di volontariato tra l'altro non nuova ad iniziative sociali a fini benefici. Lo start è previsto alle 19 in piazza Santa Maria dell'Assunta . Nel corso della serata i presenti potranno gustare birra artigianale e assaggiare deliziosi panini farciti con salsicce cotte alla brace . Il tutto allietato da “Animazione eventi 2.0” e da musica dal vivo proposta da Michele Ciccone, Sergio Leva, Michele Ammazzagatti e Giuseppe Ciccone. L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione “ Casa della Carità ” di Vibo Valentia, storica istituzione al servizio della comunità.

«Ci ​​sono iniziative che nascono dal cuore … e si sentono. Vogliamo esprimere un grazie sincero all'associazione "Le ali di Samuele" - affermano al riguardo i vertici della struttura assistenziale-riabilitativa a cui sarà donato l'incasso - per aver scelto di dare vita a questa serata di condivisione , fatta di semplicità e autenticità: grigliata, birra e musica popolare calabrese, nello spirito più vero delle nostre contrade. Un grazie che vale ancora di più perché non ci conosciamo personalmente. Eppure - aggiungono - avete scelto di coinvolgerci, di prestare attenzione al nostro contesto, di accendere un riflettore su una realtà a cui avete scelto di rivolgere lo sguardo ed anche sostenere. Lo avete fatto spontaneamente, cogliendo pienamente lo spirito con cui operiamo: con l'unico obiettivo di rendere servizio al territorio, che è di tutti noi e non per rincorrere profitto. Se ciascuno di noi si prende cura di chi rischia di restare indietro - concludono - il nostro diventa un contesto più giusto, più umano, più vero. Noi ci saremo, con gratitudine. E sarebbe bello ci foste anche voi tutti».