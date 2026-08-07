L'evento è in programma l'8 agosto in piazza Santa Maria Assunta promosso da un gruppo di volontari: «Pronti a stupirvi e a deliziarvi con la cucina tipica»

Entra nel vivo la macchina organizzativa della seconda edizione della Sagra popolare di Mileto. Anche quest'anno teatro dell'evento sarà piazza Santa Maria Assunta, ubicata nel rione Calabrò. La sorta di viaggio alla scoperta del meglio della tradizione culinaria calabrese si terrà sabato 8 agosto. A partire dalle 20.30 i partecipanti potranno gustare le prelibatezze del luogo, cucinate all'antica maniera.

Tra queste i classici fileja con ceci, sotizza cu' pipi e patati, salumi, formaggi, dolciumi, vino, liquori e quant'altro prettamente a chilometro 0. Il costo di ogni singolo vassoio sarà di 15 euro. La serata all'insegna del cibo e della sana aggregazione sociale sarà allietata musicalmente dal duo “Francesco e Romina”. La sagra popolare viene organizzata nella cittadina normanna da un gruppo di volontari. Dopo il successo della prima edizione, ecco quest'anno la riproposta della rassegna con ancora maggiore vigore.