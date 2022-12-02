Il giovane, eletto dagli studenti del locale Istituto comprensivo, prende il posto dell’uscente Vanessa Arena. L’iniziativa ha coinvolto centinaia di alunni

È Pietro Giovanni Bianchi il nuovo sindaco baby di Mileto. L’alunno del locale Istituto comprensivo prende il posto di Vanessa Arena, alla guida della popolazione studentesca dall’ottobre dello scorso anno. Il capolista di “Passione ed idee” si è aggiudicato la tornata elettorale con un solo voto di scarto. Sessantadue i voti complessivi ottenuti dalla sua lista, rispetto ai sessantuno dell’altro candidato a sindaco Michele Lascala. A contendersi la “palma” di primo cittadino baby di Mileto, anche le altre tre liste guidate dai giovani Carlotta Condoleo, Emanuel Dinardo e Giuseppe Febbraro. A seguire le varie fasi del riuscito progetto – messo in atto qualche anno fa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano e dall’Istituto comprensivo diretto da Antonello Scalamandrè – la professoressa Letizia Rettura e l’assessore ai Servizi sociali Elisa Galloro. Nell’occasione è stato eletto anche il neo baby consiglio comunale, composto da tutti i candidati alla carica di sindaco e dai piccoli Gaetano Direnzo, Giuseppe Ciccone, Salvatore Galati, Giuseppe Leone Bianchi, Bernadette Pititto, Mattia Vangeli, Serena Spina e Gabriele Pititto. [Continua in basso]

A caldo il neo baby sindaco, dopo aver indossato per la prima volta la fascia tricolore, si è voluto congratulare con gli altri quattro capilista, in particolare con la sua compagna di classe Carlotta Condoleo. Quindi si è rivolto agli altri studenti, «anche a quelli che non mi hanno votato», assicurando loro «di essere pronto a rappresentante tutti e a coinvolgerli nelle tante iniziative in programma». A dimostrazione di quanto sul serio venga presa dagli allievi questa elezione. Il progetto sindaco e consiglio comunale baby tende ad avvicinare i giovani alle istituzioni. Alle elezioni annuali partecipano i ragazzi dell’Istituto comprensivo frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte quelle della secondaria. Al termine dello scrutinio, palese la soddisfazione del sindaco Giordano e dell’assessore Galloro. Quest’ultima, nell’occasione, ha voluto ringraziare la scuola e le famiglie «per la collaborazione prestata» e i presidenti di seggio Sergio Crupi, Antonio Direnzo, Fortunata Dimasi, Francesco Ciccone e Domenico Pontoriero «per l’instancabile opera profusa». Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di presentazione degli eletti e il passaggio di consegne tra la sindaca uscente e il neo eletto, prevista nella sala consiliare di Palazzo dei normanni.

