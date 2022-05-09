La 19enne si è aggiudicata il primo posto alla selezione che si è tenuta al centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi

Si è svolta al centro Commerciale “Porto degli Ulivi” la selezione regionale di Miss Mondo, concorso di bellezza e talento organizzato in Calabria dall’agenzia “Andrea Cogliandro Eventi”. A presentare l’evento Francesco Saltalamacchia. Durante la gara, le ragazze hanno sfilato in abiti casual ed eleganti. Si sono intervallate esibizioni di canto e video spot contro la violenza sulle donne e soprattutto contro la guerra. Dopo un’attenta selezione della giuria – composta da Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria; Giada Zurzolo, giornalista; Nicola Loiacono, direttore del Centro Commerciale e Antonino Irrera, rappresentante operatori commercianti del Porto degli Ulivi -, è stata la concorrente numero 9, Maria Pullella, sorianese di 19 anni a guadagnare il primo posto. Maria frequenta un corso per Oss e aspira a fare l’indossatrice. Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata poi assegnata Sofia Pardeo, risultata la più votata sul web.



«Siamo soddisfatti della riuscita dell’evento – ha commentato Loiacono -, curato nei minimi particolari e in ogni dettaglio con scrupolosità ed eleganza dall’agenzia “Andrea Cogliandro Eventi”. C’è stata una massiva partecipazione da parte della gente, che è stata numerosissima durante tutto il pomeriggio. Complimenti a tutte le ragazze partecipanti, tutte molto belle e simpatiche, ma come tutti i concorsi, alla fine è toccato fasciare solo alcune di loro. A noi anche il compito di assegnare la fascia Miss Porto degli Ulivi (fascia sponsor fuori concorso), che abbiamo scelto unitamente al rappresentante degli operatori e commercianti signor Antonino Irrera, titolare dello store in Via Roma 44 “The Store” all’interno del centro commerciale. La stessa ragazza da noi scelta è poi risultata anche la vincitrice della tappa. Un grazie da parte nostra all’agenzia “Andrea Cogliandro Eventi”».



Una serata più che entusiasmante anche secondo il patron regionale Andrea Cogliandro, che ringrazia «tutte le ragazze che sfilano per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, perché oltre alle sfilate, si è creata una grande famiglia. Ringrazio, ma non per ultimo, il direttore del centro commerciale, Nicola Loiacono, che con grande entusiasmo e professionalità ci ha ospitati in un centro che ha visto la partecipazione di tantissima gente che ha reso l’evento ancora più bello».