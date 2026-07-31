Monterosso Calabro si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato alla cultura dell’olio extravergine di oliva, alla ricerca scientifica e alle radici del Mediterraneo. Venerdì 31 luglio 2026, alle ore 21, il Palazzo Municipale di Monterosso Calabro ospiterà la presentazione del volume “Oro Verde del Mediterraneo – L’olio di oliva tra storia, scienza e salute”, scritto da Giuseppe Cinquegrana.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monterosso e dall’Ente Nazionale Pro Loco Italiane – Comitato Calabria, ed è organizzata dalla Pro Loco di Monterosso Calabro nell’ambito del format “I Cenacoli Monterossini”.

L’obiettivo della serata è proporre un momento di approfondimento su uno dei simboli più rappresentativi della civiltà mediterranea: l’olio di oliva, considerato non solo una risorsa agroalimentare, ma anche un patrimonio storico, culturale e identitario.

Un viaggio tra tradizione, cultura e ricerca scientifica

Il volume di Cinquegrana affronta il tema dell’olio extravergine attraverso un approccio interdisciplinare che unisce storia, antropologia, tradizioni popolari, cultura alimentare e conoscenze scientifiche.

«Oro Verde del Mediterraneo» valorizza il ruolo dell’olivicoltura come elemento distintivo dell’identità calabrese e mediterranea, raccogliendo anche contributi di esperti provenienti da diversi ambiti della ricerca e della medicina.

Tra gli autori degli approfondimenti figurano Domenico Praticò, professore ordinario presso la Temple University di Philadelphia e fondatore e direttore del Centro di Ricerca e Studi Alzheimer, Antonio Leonardo Montuoro, presidente dell’Accademia Internazionale Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento, Antonio Soccorso Capomolla, cardiologo e direttore sanitario del Don Mottola Medical Center, e Adele Cinquegrana, biologa nutrizionista.

Ospite d’onore il professor Domenico Praticò

Il momento centrale della serata sarà rappresentato dalla presenza del professore Domenico Praticò, tra i più autorevoli studiosi a livello internazionale nel campo delle malattie neurodegenerative, con particolare attenzione alla malattia di Alzheimer.

Le sue ricerche, pubblicate sulle principali riviste scientifiche internazionali, hanno contribuito alla comprensione dei meccanismi biologici della patologia e allo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche e preventive.

La partecipazione del docente della Temple University rappresenta un elemento di grande rilievo per l’iniziativa, anche alla luce degli studi più recenti sul rapporto tra alimentazione e salute cerebrale.

Negli ultimi anni, infatti, una parte significativa dell’attività scientifica di Praticò si è concentrata sul ruolo dell’olio extravergine di oliva e della dieta mediterranea nella protezione del cervello e nella prevenzione del declino cognitivo.

Monterosso al centro del dialogo tra cultura e medicina

La presentazione del volume offrirà così al pubblico l’opportunità di approfondire il valore dell’olio extravergine non soltanto come eccellenza del territorio, ma anche come possibile alleato della salute e del benessere.

Una serata che punta a unire il sapere della tradizione con le frontiere più avanzate della scienza, portando Monterosso Calabro al centro di un confronto di respiro internazionale sul futuro della dieta mediterranea e della ricerca.