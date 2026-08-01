L'iniziativa del Comune punta a facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, riducendo traffico e problemi di parcheggio nel periodo di maggiore afflusso estivo

Torna anche quest'anno a Drapia la Navetta del Mare, il servizio gratuito promosso dal Comune e voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Porcelli per collegare le frazioni del territorio con il mare di Tropea. Il servizio sarà attivo dal 1° al 31 agosto (ad eccezione del 15 agosto) ed è riservato ai residenti e agli ospiti del Comune, con priorità per gli over 65.

Il servizio

L'iniziativa punta a facilitare gli spostamenti verso la "Perla del Tirreno", offrendo un'alternativa all'auto privata e contribuendo a una migliore gestione dei flussi turistici lungo la direttrice Drapia-Tropea. I passeggeri potranno così raggiungere il mare senza affrontare traffico, difficoltà di parcheggio e le alte temperature tipiche del mese di agosto.

Le fermate previste sono cinque: Caria (Piazza Mazzitelli, capolinea), Brattirò (Piazza Cesare Battisti), Gasponi (Fontana), Drapia (Municipio) e Tropea (ingresso Porto turistico).

Orari delle corse