L'iniziativa del Comune punta a facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, riducendo traffico e problemi di parcheggio nel periodo di maggiore afflusso estivo
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La spiaggia all'ombra della rupe di Tropea
Torna anche quest'anno a Drapia la Navetta del Mare, il servizio gratuito promosso dal Comune e voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Porcelli per collegare le frazioni del territorio con il mare di Tropea. Il servizio sarà attivo dal 1° al 31 agosto (ad eccezione del 15 agosto) ed è riservato ai residenti e agli ospiti del Comune, con priorità per gli over 65.
Il servizio
L'iniziativa punta a facilitare gli spostamenti verso la "Perla del Tirreno", offrendo un'alternativa all'auto privata e contribuendo a una migliore gestione dei flussi turistici lungo la direttrice Drapia-Tropea. I passeggeri potranno così raggiungere il mare senza affrontare traffico, difficoltà di parcheggio e le alte temperature tipiche del mese di agosto.
Le fermate previste sono cinque: Caria (Piazza Mazzitelli, capolinea), Brattirò (Piazza Cesare Battisti), Gasponi (Fontana), Drapia (Municipio) e Tropea (ingresso Porto turistico).
Orari delle corse
- Dal primo al 31 agosto (Corsa singola): andata ore 8.00 da Caria (Parcheggio Piazza Mazzitelli), ritorno: ore 12.30 da Tropea (Ingresso Porto Turistico)
- Dal 10 al 20 agosto prevista una doppia corsa aggiuntiva: con andata ore 14.00 da Caria (Parcheggio Piazza Mazzitelli), ritorno: ore 18.30 da Tropea (Ingresso Porto turistico)