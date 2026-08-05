La battaglia del procuratore Nicola Gratteri contro la malavita organizzata si svolge su vari fronti: quello del lavoro di magistrato che lo vede da oltre quarant’anni in prima linea contro le mafie; il fronte culturale, attraverso i libri scritti in collaborazione col professor Antonio Nicaso; e il fronte della testimonianza diretta in occasioni come l’incontro che lo vedrà protagonista nell’anfiteatro di Torre Marrana a Brivadi di Ricadi la sera di venerdì 7 agosto. A conversare con lui di contrasto al crimine organizzato, legalità e futuro ci sarà la giornalista Paola Bottero.

«Gli incontri con il procuratore Gratteri sono sempre momenti preziosi e coinvolgenti - afferma il sindaco di Ricadi Domenico Locane -, perché non capita spesso di ascoltare in prima persona chi quotidianamente combatte quelle battaglie ed è capace di restituirne a parole tutta la fatica e la tensione etica che le contraddistingue».

L’appuntamento, voluto dall’amministrazione comunale di Ricadi e organizzato in collaborazione con Maria Teresa Marzano, è per venerdì 7 agosto alle ore 21:30 nell’anfiteatro di Torre Marrana a Ricadi. L’ingresso è libero.