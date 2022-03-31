Iniziativa del Comune per venire incontro alle esigenze dei bambini dell'edificio scolastico

È un momento di grande gioia per i bambini della scuola dell’infanzia di Nicotera Marina. L’amministrazione comunale ha deciso di sistemare il giardino della scuola, dando la possibilità ai più piccoli di giocare e divertirsi all’aperto. Il Comune, con l’assessore Robertino Massara, si è infatti adoperato per l’installazione dei nuovi giochi all’interno del giardino dell’istituto scolastico, suscitando l’approvazione di tutti i bimbi presenti. Certamente un gesto semplice ma con una grande eco da un punto di vista pedagogico, considerata l’importanza del gioco e dello stare all’aperto per tutti i bambini.