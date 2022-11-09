Interdetto al traffico corso Medameo, dove da diversi giorni è cominciato l'allestimento in vista delle feste natalizie

Sono iniziati a Nicotera i preparativi per le prossime feste natalizie. In particolare, nei giorni scorsi, sono stati fatti i primi passi per l’allestimento della “Via del vischio“, che dopo il successo riscosso torna per il terzo anno consecutivo. Un tunnel di vischio ricco di decorazioni, luci a led e addobbi floreali che si estende su corso Medameo, fino alla centralissima piazza Garibaldi: un breve ma suggestivo percorso lungo il quale è possibile passeggiare respirando la magia del Natale. E proprio il corso Medameo nelle ultime ore è stato oggetto di un’ordinanza che dispone, sullo stesso, l’interdizione alla circolazione e alla sosta dei veicoli fino al prossimo 31 gennaio, proprio per «assicurare il regolare svolgimento dei lavori di sistemazione e visita degli addobbi natalizi, garantendo l’incolumità degli operai e dei cittadini».

Intanto, per la realizzazione del “pezzo forte” del Natale nicoterese – che comprende anche una serie di luminarie e installazioni, piccole e grandi, distribuite in tutta la cittadina costiera vibonese – sono al lavoro i volontari comunali. Nei due anni passati, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, tantissime erano state le persone che avevano visitato la suggestiva via. E anche quest’anno le previsioni sono buone; fiducioso il sindaco, Giuseppe Marasco, che assicura: «Quest’anno vi stupiremo».