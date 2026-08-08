Nicotera si prepara ad accogliere la XXXI edizione della Maratona dell’Assunta – Trofeo Mimmo Mercuri, storica manifestazione podistica organizzata dal Centro Sportivo Solano “Marchese Pierre de Coubertin”. L’appuntamento è fissato per martedì 11 agosto e si prepara a essere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate vibonese.

La competizione si svilupperà su un percorso cittadino di 6,5 chilometri, attraversando anche la suggestiva Contrada Britto. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 17 in Viale Castello, mentre la prima partenza è fissata alle 18.10.

La manifestazione è aperta ad atleti e appassionati di ogni livello, con classifiche articolate per categorie maschili e femminili. Previsti premi per i primi classificati assoluti e di categoria, mentre ogni partecipante riceverà un pacco gara con t-shirt e gadget ufficiali.

Iscrizioni e solidarietà

La quota di partecipazione è di 6 euro, con una parte destinata alla solidarietà: 1 euro di ogni iscrizione sarà devoluto all’Unicef. Un contributo che affianca alla dimensione sportiva quella sociale, confermando il carattere solidale dell’iniziativa.

Le iscrizioni potranno essere effettuate domenica 9 agosto, dalle 10 alle 12, presso lo stand della maratona allestito in via Castello. Sarà inoltre possibile iscriversi nella giornata dell’evento, martedì 11 agosto, fino a 10 minuti prima della propria partenza.

In gara anche i più piccoli

Accanto alla competizione principale è prevista anche la VII edizione della “Maratona Assuntina”, dedicata ai bambini dagli 0 agli 11 anni.

Una sezione pensata per coinvolgere anche i più piccoli e che, spiegano gli organizzatori, testimonia la volontà di promuovere lo sport come momento di aggregazione e partecipazione per tutte le età.

La Maratona dell’Assunta si presenta così come un appuntamento capace di mettere insieme competizione e partecipazione, con un programma rivolto tanto agli atleti quanto alle famiglie e ai giovani partecipanti.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare Nicotera e il territorio vibonese, attraverso una manifestazione che unisce sport e solidarietà e che torna a rinnovare un appuntamento ormai consolidato nel calendario estivo della provincia.