Una serata di beneficenza capace di mettere insieme divertimento, partecipazione e solidarietà. L’associazione Ali di Fata traccia un bilancio positivo di “The Fairies Evening”, l’evento organizzato a Pizzo nell’ambito della Notte Bianca 2026, in collaborazione con il Comitato Comunità Creativa, ringraziando quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un appuntamento che per l’associazione si rinnova ormai da 14 anni e che continua ad avere come obiettivo principale la raccolta di fondi per sostenere le diverse attività portate avanti durante l’anno.

«L’appuntamento estivo che si svolge alla fine di agosto è sempre stato per noi un momento di festa, gioia e condivisione», sottolinea la presidente Eva Bono, ricordando come «donare una serata di spensieratezza a chi partecipa all’evento» rappresenti uno dei principali obiettivi dell’iniziativa.

Beneficenza e divertimento insieme

“The Fairies Evening”, spiegano dall’associazione, «è e continuerà ad essere per Ali di Fata un aiuto concreto nella raccolta fondi destinati alle molteplici attività associative», attraverso una formula che punta a intrecciare solidarietà e intrattenimento.

Da qui il ringraziamento rivolto al pubblico che ha preso parte alla serata, ma anche agli artisti che hanno collaborato all’iniziativa e alle attività che hanno offerto il proprio contributo volontario, in alcuni casi mettendo gratuitamente a disposizione anche competenze professionali e mezzi per promuovere l’evento.

L’associazione rivolge inoltre un ringraziamento al Comune di Pizzo per il patrocinio, al vicesindaco e assessore al Turismo, Marketing territoriale ed Eventi Gennaro Muratore, alla Croce Rossa, alla Protezione civile e alle forze dell’ordine, impegnate nel garantire sicurezza e tranquillità durante la manifestazione.

«Grazie Pizzo»

Il messaggio conclusivo è rivolto direttamente alla città e a quanti hanno animato la serata. «Grazie Pizzo per averci regalato delle emozioni incredibili», scrive Ali di Fata, ricordando «l’allegria negli occhi dei bambini, la serenità negli adulti e la spensieratezza dei giovani».

Una partecipazione che, secondo gli organizzatori, ha rappresentato anche «un esempio di civiltà», con il pubblico che ha accompagnato una serata all’insegna della festa e della solidarietà sotto il cielo di Pizzo.