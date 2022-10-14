Gli aderenti al movimento giungeranno nel luogo simbolo di Natuzza Evolo per parlare di famiglia e eucarestia. All’evento interverrà anche il vescovo Nostro

Sarà la Villa della Gioia di Paravati il luogo in cui gli aderenti all’ambito regionale Evangelizzazione famiglia del Rinnovamento dello Spirito si ritroveranno tutti insieme. L’evento, dal titolo “Famiglia torna al gusto del Pane! L’eucarestia nel matrimonio sacramento d’Amore”, si svolgerà domenica 16 ottobre all’interno della grande chiesa “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, sorta nella spianata dell’omonima Fondazione per volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo e da poco consacrata e apertura al culto. Il programma dettagliato dell’incontro prevede, alle 9.30, all’interno dell’Auditorium della casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca”, adiacente alla cappella che ospita la tomba della mistica con le stigmate morta il giorno di Ognissanti del 2009,l’accoglienza e i saluti ai partecipanti da parte della coordinatrice regionale del Rinnovamento dello Spirito, Giuliana Sessa, e del delegato Aef Calabria, Antonio Arcella. Seguiranno, alle 10 la preghiera comunitaria carismatica, alle 11 la relazione sul tema del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, alle 12.15 l’esperienza spirituale. [Continua in basso]

Dopo la pausa pranzo, alle 15 gli aderenti al Movimento carismatico si ritroveranno per un momento dedicato agli interventi e alle condivisioni. Alle 16, quindi, è prevista la visita guidata di presentazione della Fondazione ad opera di padre Michele Cordiano, a cui faranno seguito, alle 17.30 la recita del santo rosario e, infine, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta nell’edificio sacro dedicato al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” dal consigliere spirituale Calabria del Rinnovamento dello Spirito, don Giampiero Fiore.