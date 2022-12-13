L’evento musicale si è svolto nella chiesa matrice “Santa Maria degli Angeli”. Diretto da Michela Dimasi è stato proposto dall’associazione “Maria Callas”

Successo per il concerto di musica “Un’Ave per Maria”, organizzato dall’associazione “Maria Callas” a Paravati, nella chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria degli Angeli, guidata da don Domenico Muscari. Davanti al sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, ad altre autorità istituzionali del territorio e a un pubblico numeroso e attento, ad esibirsi sono stati i maestri Michela Dimasi (soprano), Andrea Massaria (pianoforte), Diego Barbalace (violino), Michele Manuli (violino) e Domenico Lombardo (viola). I musicisti, nell’occasione, sotto la direzione artistica della stessa Dimasi hanno proposto un programma di tutto rispetto, con brani di ispirazione prettamente mariana. Nella prima parte del concerto, in particolare, è stata eseguita una carrellata di Ave Maria in musica gregoriana dei compositori Caccini, Franck, Saint Saens, Cericola, Gounod, Durante e Gomez. Nella seconda parte, invece, i maestri si sono esibiti nelle Ave Maria di De Marzi e Frisina e nei successivi brani Amen famoso spiritual, Look at the world Rutter, Hail holy queen e Oh happy day, tratti dal film cult degli anni ‘90 Sister Act.



L’interessante serata di musica, caratterizzata dagli scroscianti applausi finali del pubblico presente, è stata presentata dall’attrice Dolores Mazzeo. Il concerto per soprano, coro, pianoforte, violino e viola “Un’Ave per Maria”si è avvalso, tra l’altro, della preziosa collaborazione degli alunni del Liceo musicale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.