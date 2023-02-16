I lavori di efficientemento in corso consentiranno al territorio in espansione di prepararsi al meglio all'aumento dei villeggianti

Dai lavori in corso su tutta la rete idrica comunale, appaltati a fine dicembre alla ditta Lecogen di San Nicola da Crissa per circa 255mila euro, emergono diverse novità importanti. Prima fra tutte «la mappatura delle zone mancanti e l’individuazione e rimozione, con sanzione, degli allacci abusivi di qualche furbetto». A fare luce su quanto emerge dagli interventi in corso d’opera è il sindaco di Parghelia Antonio Landro, il quale punta ad un completo ammodernamento del servizio. «L’obiettivo duplice è quello di aggiustare piccole cose che non vanno, rimodulando al bisogno i tracciati, preparandoci al meglio alla crescita dei villeggianti. Negli anni, di fatto, il territorio ha intrapreso una discreta espansione turistica e ciò comporta una maggiore richiesta di servizi da erogare per soddisfare il fabbisogno». [Continua in basso]

Attualmente il servizio idrico garantito «è ottimo e la carenza idrica si può definire circoscritta a pochi episodi dovuti esclusivamente a forte siccità». Analizzando la situazione di caldo anomalo registratasi la scorsa estate, Landro dichiara come «l’approvvigionamento idrico comunale abbia brillantemente superato le difficoltà di fornitura da parte di Sorical, grazie all’utilizzo delle nostre due fonti comunali sempre costantemente manutenute di Agrilloni e Fiume». Sulle condizioni generiche delle tubazioni il sindaco aggiunge: «Grosse perdite non ne abbiamo. Si è però registrato qualche incidente durante la fase di scavo ma, e questo ci tengo a sottolinearlo, l’efficienza e la rapidità d’intervento che siamo riusciti a raggiungere ci ha consentito di riparare i danni nel giro di uno, due giorni. Un tempo assai breve se si rammenta come in passato per risolvere la questione occorrevano minimo un paio di settimane se non addirittura mesi».

