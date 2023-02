Viabilità, a Parghelia al via i lavori su due strade interpoderali comunali

A Parghelia prosegue l’azione del Comune sul fronte di miglioramento della viabilità locale al fine di garantire agli utenti strade sicure e collegamenti interni veloci. Negli ultimi giorni sono stati aperti due nuovi cantieri. Ne dà contezza l’amministrazione comunale con un avviso diramato mezzo social. Sono stati infatti consegnati e avviati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di due delle strade interpoderali comunali: la cosiddetta “strada funda” di località Cartuccio nella Frazione Fitili e la strada interpoderale Agrilloni che dalla sp 19 porta alle località “le Querce” , “Colacotrone” e all’antica fontana di “Agrini”. [Continua in basso]

Più nel dettaglio, i lavori prevedono, per “strada funda” la realizzazione della rete fognaria lungo l’intero percorso nonché l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione e della carreggiata. In programma anche rifacimento delle cunette e dell’asfalto. Invece per la interpoderale di Agrilloni è prevista «la radicale pulizia per l’intero percorso, la realizzazione di un tratto di rete fognaria, predisposizione di un cavidotto per la realizzazione della rete di pubblica illuminazione, ripristino cunette e tombini per convogliamento e deflusso acque meteoriche, installazione di tratti di guard rail a norma e a protezione di punti pericolosi, posizionamento di gabbionate di contenimento in punti critici e rifacimento di tratti di asfalto». «In altro comunicato – concludono gli amministratori – daremo conto di altre importanti opere pubbliche appaltate e di progettazioni finanziate in itinere. Un ringraziamento ai tecnici comunali per la competenza e la vigilanza impegnata al raggiungimento del risultato finale».

LEGGI ANCHE: Frana lungo la sp a Parghelia, rimossi fango e detriti

Riaperta la strada Parghelia-Zaccanopoli, era stata chiusa per il crollo di un muretto