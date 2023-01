Frana lungo la sp a Parghelia, rimossi fango e detriti

Nelle scorse ore, a seguito dei controlli condotti sul territorio di Parghelia, la polizia locale, diretta verso il centro abitato della frazione Fitili, ha registrato lo smottamento di una parte di costone. Il movimento franoso ha interessato la carreggiata della sp 19, recentemente aperta dopo il cedimento di un muro in pietrame. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza la circolazione stradale e, prontamente, ha interessato il personale dell’Ufficio tecnico comunale. Fango e detriti sono stati rimossi consentendo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. La circolazione sull’arteria, di vitale importanza per il collegamento tra il centro costiero con Zaccanopoli, era rimasta sospesa per circa un mese. [Continua in basso]

Abbandono rifiuti

In diversa area del territorio comunale, poi, gli agenti hanno individuato tre persone responsabili di abbandono di rifiuti. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso. In merito, gli amministratori hanno evidenziato l’importanza di seguire le basilari regole del vivere civile, evitando di gettare spazzatura alla rinfusa, con il rischio di ripercussioni sull’ambiente e sulla salute umana: «Invitiamo i cittadini ad astenersi da comportamenti contrari ed irrispettosi di norme e regolamenti».

LEGGI ANCHE: Riaperta la strada Parghelia-Zaccanopoli, era stata chiusa per il crollo di un muretto