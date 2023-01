Studio sulla popolazione rivela: nel Vibonese natalità dimezzata. Ecco i dati comune per comune

Veduta di Vibo Valentia

Natalità dimezzata in quarant’anni nel Vibonese. È questo il tristissimo e allarmante dato che viene fuori dall’ultima ricerca dello studioso nicoterese di statistica demografica, Giovanni Durante, secondo il quale, facendo un raffronto tra le nascite del decennio 1982-1991 e quelle del decennio 2012-2021, vi è stata sul territorio provinciale, una contrazione delle nascite del 52,28%, una percentuale di molto superiore alla media italiana. Durante, grazie alla banca dati dell’Istat, ha analizzato le nascite che si sono registrate in tutti e cinquanta i comuni della provincia e ha evidenziato che si è passati dai 26.394 nuovi nati del decennio 1982/91 ai 12.535 nuovi nati del decennio 2012/21. «Questo decremento – precisa lo studioso – ha interessato tutti i comuni tranne uno (Ionadi) e tutti e cinque i comprensori in cui si suddivide tradizionalmente il territorio provinciale». [Continua in basso]

Ecco i dati dei cinque comprensori e comune per comune

Veduta di Serra San Bruno

A essere più colpito è ancora una volta l’Alto Mesima, dove il calo delle nascite ha toccato l’incredibile percentuale del -68,37%. A seguire, praticamente appaiati, le Serre (-55,35%) e l’Angitola (-55,07%) e poi la Costa (-52,51%). Chiudono infine la classifica, i comuni del Poro (-45,91%) e Vibo città (-41,39%). I comuni che hanno avuto la maggiore diminuzione di nascite a un livello superiore all’incredibile percentuale 70% sono sette e cioè, nell’ordine: Acquaro (-76,40%), Arena (-75,59%), Polia (75,14%), Zungri (-73,80%), Dinami (-73,06%), Zaccanopoli (-70,59%) e Simbario (-70,37%). In altri undici comuni vibonesi, il calo della natalità è stato invece superiore al 60%: si tratta di Nardodipace (-69,34%), Brognaturo (-68,38%), Gerocarne (-68,27%), Francavilla (-68,22%), Pizzoni (-68,22%), Filadelfia (-67,26%), Joppolo (-65,48%), Capistrano (-62,77%), Monterosso (-61,42%), San Nicola da Crissa (61,13%) e Spilinga (-60,55%). Sono inoltre ben sedici, i comuni che hanno registrato un calo della natalità superiore al 50% e cioè: Nicotera (58,97%), Cessaniti (58,52%), Drapia (-58,43%), San Costantino (-57,86%), Mileto (-56,23%), Filogaso (-55,24%), Sant’Onofrio (-55,07%), San Calogero (-54,92%), Tropea (-54,34%), San Gregorio (-53,63%), Vazzano (-52,98%); Mongiana (-52,66%), Spadola (-52,04%), Maierato (-51,69%), Stefanaconi (-51,52%) e Limbadi (-50,01%). Nove invece i comuni che hanno avuto un calo delle nascite superiore a un pur sempre consistente 40% e cioè, nell’ordine: Briatico (-49,76%), Soriano (-49,48%), Filandari (-46,20%), Serra San Bruno (-45,41%), Rombiolo (-45,14%), Dasà (-44,17%), Vibo valentia (-41,39%), Sorianello (-41,15%) e Zambrone (-40,59%). Solo tre comuni – Vallelonga (-38,46%), Fabrizia (-36,42%) e Pizzo calabro (-35,91%) – hanno avuto un calo superiore al 30% ed appena due – Parghelia (-27,82%) e Ricadi (-22,82%) – un calo superiore al 20%, mentre Francica risulta il comune meno interessato da questo fenomeno, registrando un calo del 6,38% e Ionadi ha fatto registrare un aumento dell’80.43%, complice il forte incremento della sua popolazione.

Ad essere colpiti sono soprattutto i comuni più piccoli del Vibonese

«A essere colpiti sono – continua lo stesso Durante – sono ovviamente i comuni più piccoli, poiché a fronte di un calo delle nascite del 65,0% nei centri del Vibonese sotto i mille abitanti e del 62,43% in quelli sotto le duemila anime, tale calo, seppur drammatico, scende al 52,85% nei centri sotto i tremila abitanti, al 51,92% nei centri sotto i quattromila abitanti e al 51,46% nei centri sotto i cinquemila abitanti. Nei cinque centri più popolosi, infine, si arriva comunque ad un calo del -50,14% delle nascite ma solo per una certa tenuta del dato del comune più popoloso di questa fascia che è Pizzo, altrimenti il bilancio sarebbe stato più pesante. Da sottolineare inoltre, come questo decremento sia ormai diventato strutturale poiché interessa tutto il territorio provinciale e, al pari dello spopolamento, non è quindi più un fenomeno circoscritto alle aree interne ma diffuso anche sulla costa che è la parte economicamente più dinamica e maggiormente urbanizzata del vibonese e nella stessa città capoluogo di provincia».