La provincia di Vibo Valentia tra le peggiori d’Italia per qualità della vita: il report

L'indagine stilata dal Sole 24 Ore evidenzia criticità in tutti i territori calabresi. Quello vibonese spicca per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile, infatti svetta a livello nazionale per numero di aziende guidate da under 35

La provincia di Vibo Valentia tra le peggiori d’Italia per qualità della vita nel 2022. È quanto emerge dal dall’indagine annuale del Sole 24 Ore che evidenzia un netto divario tra Nord e Sud, dove i territori calabresi risultano essere quelli con maggiori problemi di vivibilità. Crotone è il fanalino di coda della classifica occupando la posizione 107, che è preceduta da Reggio Calabria (102) e Vibo Valentia (103). Meglio – anche se di poco – Catanzaro e Cosenza che stazionano, in ordine, al 96esimo e al 95esimo posto. Ma se nelle diverse classifiche stilate dal quotidiano economico viene evidenziata una situazione drammatica per tutto il Meridione, e in particolare per la nostra regione, uno spiraglio di luce si vede in quella riguardante l’imprenditoria giovanile. Infatti a dominare la graduatoria è Vibo Valentia che svetta a livello nazionale per numero di aziende guidate da under 35, seguita a ruota da Crotone seconda. Poi Catanzaro sesta, Reggio Calabria decima e Cosenza ventesima. Vibo occupa l’ultima posizione nella graduatoria riguardante la qualità vita delle donne. [Continua in basso]

La classifica sulle province con la migliore qualità della vita nel 2022

Prima Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. È la quinta volta in 33 anni che la provincia emiliana arriva prima nella qualità della vita dei suoi abitanti, migliorando di 5 posizioni rispetto all’anno scorso. L’edizione di quest’anno comprensibilmente dà anche ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock avvenuti nel corso dell’anno: guerra in Ucraina, caro-energia e inflazione. In calo le città metropolitane, con Milano all’ottavo posto, Roma al trentunesimo e Torino al quarantesimo. Analizzando alcuni risultati a livello regionale, l’Emilia-Romagna mostra un buon posizionamento: accanto al primato di Bologna la classifica vede Parma al 9° posto e Reggio Emilia al 13°. Le provincie del Trentino Alto Adige restano salde nella top ten, con Bolzano al secondo e Trento al quinto posto.

In Toscana sono tre le province presenti in cima alla classifica: oltre a Firenze, le new entry Siena, che arriva al 4° posto (+11 posizioni), e Pisa (+12 posizioni) al decimo posto. Tra le città metropolitane, Milano – che nel 2021 era in seconda posizione – resta nella top ten ma scende all’ottavo posto, mentre Roma scivola al 31° (-18 posizioni); Cagliari sale di due posizioni (18° posto), Genova è al 27° posto (perde solo una posizione), Torino al 40° (-12 posizioni). Sul fondo Napoli (98° posto, in discesa di otto posizioni) e Palermo (88° posto, + 7 posizioni).