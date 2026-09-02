I partecipanti accompagnati dagli operatori saranno impegnati in attività dedicate all’autonomia personale, alla socializzazione, alla musicoterapia e all’orientamento.

Dal 5 al 12 di settembre Parghelia ospiterà il Campo estivo abilitativo e riabilitativo promosso dalla Sezione territoriale “Giovanni Barberio” dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ets aps di Vibo Valentia. All'iniziativa prenderanno parte i partecipanti insieme agli accompagnatori e agli operatori, per vivere una settimana dedicata all’autonomia, alla riabilitazione, alla socializzazione, al benessere e soprattutto all’inclusione. Il progetto si terrà nella struttura Il poggio di Tropea.

Il programma

Il programma – scrive l’associazione in una nota stampa - sarà ricco di attività: nuoto, musicoterapia, orientamento e mobilità, lavoro di gruppo, esercizi per l’autonomia personale, momenti ricreativi, animazione e tante occasioni di condivisione: «Ogni attività – si fa rilevare - rappresenterà un’opportunità per mettersi alla prova, rafforzando la sicurezza e la fiducia in sé stessi, acquisendo nuove autonomie e costruendo relazioni sociali. La musicoterapia offrirà uno spazio di espressione e creatività, mentre le attività di orientamento e mobilità permetteranno di sperimentare nuove situazioni e rafforzare la propria autonomia».

La realizzazione del campo estivo abilitativo e riabilitativo «è stata possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione “Carical”, che ha sostenuto un progetto dal forte valore sociale, educativo e riabilitativo».

Un progetto che conferma l’impegno dell’Uici «nel creare opportunità concrete di autonomia e inclusione per le persone con disabilità visiva, mettendo al centro la persona e il suo diritto a vivere pienamente ogni esperienza intrisa di socialità e quotidianità».