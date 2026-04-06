Un semplice gesto per dimostrare vicinanza e regalare un momento di gioia a chi, suo malgrado, si è ritrovato costretto a trascorrere la santa Pasqua in una corsia d'ospedale. Iniziativa solidale di una valenza ancora maggiore poiché ha coinvolto dei bambini che stanno combattendo in questi loro primi anni di vita contro la malattia e pargoli appena venuti alla luce. Questi, in breve, i contenuti della donazione di uova pasquali effettuata dalla Pro Loco di San Costantino Calabro ai piccoli pazienti del Reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale “ Jazzolino” di Vibo Valentia . Ad effettuare materialmente la consegna è stato il presidente della locale associazione turistica, Costantino Suppa , affiancato da alcuni componenti del sodalizio e dai ragazzi del servizio civile che lavorano al suo interno. Ad accoglierli, oltre ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto e ai loro familiari, ci hanno pensato il primario Salvatore Braghò e tutto lo staff ospedaliero di medici, infermieri e operatori sanitari. L'incontro è stato caratterizzato anche dalla significativa presenza della mascotte “Minnie” , che ha provveduto a intrattenere i bambini con musica, giochi e fotografie , contribuendo a creare un'atmosfera festosa all'interno del reparto.

«Si tratta di un appuntamento ormai consolidato - sottolinea al riguardo il presidente Suppa - che la Pro Loco rinnova ogni anno con dedizione e spirito di servizio, nella convinzione che anche semplici gesti come questo possono fare la differenza nella nostra comunità, soprattutto quando sono rivolti con il cuore e nel pieno spirito del volontariato. Per quanto mi riguarda voglio rivolgere un sentito ringraziamento al dottore Braghò e a tutto lo staff ospedaliero per l'accoglienza che ci hanno riservato e per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno con professionalità e umanità a favore dei piccoli pazienti. In questo periodo - aggiunge - il nostro impegno non si è fermato qui . L'azione dei volontari, infatti, è proseguita nel giorno di Pasqua con l'estrazione a sorte nella nostra sede di un uovo gigante , iniziativa svolta in stretta collaborazione con il nostro parroco don Oreste Borrelli . In questo caso - conclude - il ricavato delle offerte dei fedeli verrà utilizzato per rimodernare l'impianto d'illuminazione della locale chiesa del Bambin Gesù , a conferma dell' impronta identitaria con il territorio che la Pro Loco di San Costantino Calabro ha sempre espresso nell'arco dei suoi circa 40anni di attività».