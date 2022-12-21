Una delegazione di strumentisti, in tenuta natalizia, si è recata all’ospedale “Jazzolino” del capoluogo per portare un segno di vicinanza

Una delegazione di strumentisti dell’orchestra di fiati Tirrenium, si è recata presso l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, nel reparto di Pediatria e Neonatologia, per portare un segno di gioia ai bambini che si trovano degenti in reparto. Gli orchestrali in tenuta natalizia, accompagnando Babbo Natale hanno fatto visita ai bambini donando loro dei giochi nuovi e qualche minuto di musica per rendere gioiosa la giornata. L’Orchestra Tirrenium nella persona del presidente Domenico Fiaschè ha voluto con un piccolo gesto allietare le festività natalizie ai piccoli degenti del reparto di Pediatria. I componenti dell’orchestra augurano un «felice Natale ai bambini e a tutte le famiglie, in particolar modo a quelli che per motivi di salute si trovano a trascorrerlo in ospedale. Un sentito ringraziamento al primario Braghò e a tutto il personale medico-infermieristico del reparto per la loro professionalità e per il loro costante lavoro speso per i nostri bambini».

