L’aveva richiesta a metà maggio ma dopo diversi solleciti e nessuna risposta, esasperato si era rivolto a Il Vibonese. La Polizia municipale tempestivamente ha accertato un «errore di esecuzione» e si è messa in moto per giungere a una soluzione

È finalmente finita l’attesa per Roberto Basile, maresciallo dei carabinieri in congedo e invalido civile al 100%, che da mesi ormai aveva richiesto uno stallo per disabili accanto alla sua abitazione a Tropea. «Ci è voluto il vostro intervento e proprio adesso stanno realizzando il parcheggio», fa sapere alla redazione de Il Vibonese alla quale si era rivolto, ormai esasperato, dopo 4 mesi e mezzo ad aspettare nonostante avesse presentato regolare domanda il 14 maggio scorso e avesse pagato quanto previsto (versamento degli 80 euro di diritti e 16 euro di marca da bollo).

Mesi durante i quali il 63enne, affetto da diverse e gravi patologie che lo costringono spesso a muoversi con le stampelle, ha dovuto fare interminabili camminate per rientrare a casa dopo aver trovato parcheggio nei dintorni – spesso non senza difficoltà, soprattutto nel clou dei mesi estivi. Camminate che ben due volte gli sono costate rovinose cadute, che in un caso lo hanno anche portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Tropea per l'applicazione di punti di sutura alla testa. Numerosi i solleciti trasmessi anche alla commissione straordinaria che guida il Comune, ma niente, la soluzione sembrava essere lontana. Da qui la decisione di Basile di rivolgersi al giornale per rendere pubblica la vicenda.

Il Vibonese ha quindi contattato il comandante della Polizia municipale di Tropea, Domenico Papalia, il quale ha parlato di un «errore di esecuzione da parte della ditta incaricata di effettuare la segnaletica orizzontale», assicurando un pronto intervento.

E così è stato: il signor Basile potrà ora usufruire di un parcheggio davanti casa: «Mi auguro ora – dice a Il Vibonese – che venga installata anche la segnaletica verticale, annotando sul pannello il numero della concessione richiesta e prevista».