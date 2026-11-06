Dal Castello Murat al tartufo gelato, la città napitina approda a Bar Centrale. Il Comune annuncia la partecipazione al programma e invita tutti a seguire una puntata che accenderà i riflettori sulle bellezze e sulle tradizioni locali

Sarà Pizzo, con le sue bellezze, le sue tradizioni e le sue eccellenze, una delle protagoniste della puntata di Bar Centrale, il programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi. L'appuntamento è per domani, sabato 7 novembre, alle ore 14, quando la città napitina approderà sulla rete ammiraglia della televisione pubblica, offrendo al pubblico nazionale l'occasione di conoscere uno dei centri più suggestivi della Costa degli Dei.

Ad annunciare la partecipazione della cittadina alla trasmissione è stato il Comune di Pizzo, che ha diffuso sui propri canali social una locandina dedicata all'appuntamento televisivo.

«Un'occasione importante per raccontare la nostra città, le sue bellezze, le sue tradizioni e le sue eccellenze, portando ancora una volta Pizzo nelle case degli italiani», sottolinea l'amministrazione comunale, invitando i cittadini a seguire la diretta.

Il collegamento da Pizzo con Lorenzo Branchetti

A raccogliere le voci e gli umori della cittadina sarà Lorenzo Branchetti, inviato speciale del programma, che si collegherà in diretta da un bar di Pizzo. In studio, accanto a Elisa Isoardi, ci saranno Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. Previsto anche il contributo in collegamento di Davide Rondoni.

Il format di Bar Centrale mette al centro la vita quotidiana dei piccoli centri italiani, trasformando le conversazioni al bancone e le notizie della settimana in occasioni di confronto tra la provincia e lo studio televisivo.

Una vetrina nazionale per la città napitina

Dal Castello Murat al centro storico affacciato sul Tirreno, fino al celebre tartufo di Pizzo, simbolo della tradizione dolciaria locale, non mancano gli elementi che hanno reso la cittadina una delle mete turistiche più conosciute della Calabria. Un patrimonio che potrà trovare ulteriore visibilità grazie alla vetrina televisiva nazionale. «Un appuntamento da non perdere per tutti i pizzitani e per chi ama la nostra città!», conclude l'amministrazione comunale.