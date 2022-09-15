La nota showgirl, originaria di Soverato, nel Vibonese per girare degli spot pubblicitari sulla Calabria

Pizzo non è solo la meta di turisti che impazziscono per il gelato e per le spiagge, ma anche di attori, modelli e conduttori che scelgono il paese per spot pubblicitari. Elisabetta Gregoraci, nota showgirl originaria di Soverato ed ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, è stata ieri pomeriggio proprio a Pizzo Calabro per girare degli spot pubblicitari sulla Calabria. L’ex partecipante del Grande Fratello non ha saputo rinunciare ad un giro nel centro storico del paese. Nel pomeriggio, infatti, Elisabetta Gregoraci ha fatto tappa in una nota gelateria di piazza della Repubblica per gustare il famoso tartufo. Un momento immortalato dalla showgirl, la quale ha prontamente pubblicato sui social la delizia del gelato assaggiato. In piazza i fan sono stati catturati dalla sua presenza: molti si sono avvicinati per chiederle una foto o semplicemente per salutarla. «Una persona molto gentile ed alla mano», ha riferito qualcuno. A gustare la passeggiata pizzitana con Elisabetta anche il suo team di collaboratori (tecnici, agenti e fotografi).