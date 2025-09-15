Ritorna il suono della campanella, della scelta del posto “strategico”, delle verifiche e dei nuovi compagni: con l'avvento di settembre arriva anche il nuovo anno scolastico, con molte scuole d'Italia che proprio oggi hanno inaugurato la nuova stagione didattica. Tra queste rientra anche l'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo. Nella mattinata odierna, infatti, si sono riempite le aule con nuovi studenti e nuovi professori. A fare l'augurio di un nuovo e promettente anno scolastico è stato inoltre il nuovo dirigente scolastico, accompagnato dal sindaco di Pizzo Sergio Pititto.

Entusiasmo e innovazione

Si riparte con rinnovato entusiasmo e voglia di innovazione dunque, come si evince dalle parole dello stesso Sangeniti: «Oggi è stata una giornata di festa, poiché abbiamo accolto i nostri studenti che provengono da ogni parte della Calabria e per noi questo è motivo di grande orgoglio. Siamo inoltre sicuri che sarà un altro anno costellato da tanti traguardi, non solo per i nostri studenti, ma anche per l'Istituto stesso perché questa è una scuola che guarda al territorio ed è proiettata nel futuro».

C'è voglia dunque, e lo si capisce anche dal corpo docenti e in questo caso nelle parole della professoressa Silvestri: «Faccio innanzitutto un augurio ai nostri ragazzi, ovvero ben 130 nuovi studenti che hanno deciso di frequentare la nostra scuola, capace di garantire quella formazione specialistica necessaria per i loro obiettivi professionali. Vogliamo infondere in loro quella fiducia necessaria per intraprendere un percorso sereno. Ripartiamo inoltre dalla nuova dirigenza guidata da Giuseppe Sangeniti e, insieme a lui, abbracceremo nuove prospettive di sviluppo».

L'impegno dell'amministrazione

Fiore all'occhiello di Pizzo, il Nautico è considerato un’eccellenza formativa dell’intero Mezzogiorno. Anche per questo l'impegno dell'amministrazione comunale, per continuarne la crescita, non mancherà, come afferma il sindaco Pititto: «Questa scuola è un’eccellenza calabrese, in grado di offrire opportunità lavorative straordinarie. Un istituto all'avanguardia che continuerà a crescere anche sotto la guida del nuovo dirigente Sangeniti. Attraverso la nostra azione amministrativa rafforzeremo l'Istituto, consolidando innanzitutto i trasporti e, a tal proposito, ci stiamo interfacciando costantemente con Trenitalia per accogliere nel miglior modo possibile gli studenti fuori sede».