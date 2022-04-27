Dal supporto al candidato sindaco, nasce un gruppo di ragazzi che si pone come obiettivo il miglioramento e lo sviluppo del proprio paese: «Siamo un contenitore di idee e vorremmo farci portavoce di tutti per una città più sostenibile, smart e vivibile»

È stata inaugurata la sede elettorale del candidato a sindaco di Pizzo Emilio De Pasquale. Locali che ospiteranno anche “Visioni in lab”, il nuovo laboratorio di idee che sta supportando la candidatura di De Pasquale. In vista delle prossime elezioni comunali, infatti, un gruppo di giovani ha deciso di riunirsi per appuntare tutto ciò che vorrebbe cambiare e migliorare a Pizzo. Il motto della lista De Pasquale, così come quello dei giovani di “Vision in lab”, è “Domani è oggi”: «Vogliamo iniziare a creare già da oggi – afferma Alessia Corigliano, membro del laboratorio di idee – il paese che vogliamo, partendo dalle risorse che attualmente abbiamo, portando dei risultati completi già nel breve periodo. Vogliamo iniziare a fare subito». C’è anche un altro motto che i ragazzi del laboratorio hanno fatto proprio, ed è “ventitrenta”: «Significa varie cose: in primis, è l’orizzonte temporale che ci siamo prefissati, ossia il duemilatrenta, entro il quale vorremmo raggiungere tutti gli obiettivi proposti. Venti-trenta sono anche i fondi del piano Pnrr di cui dovremmo usufruire per tutti i progetti che abbiamo in mente, e saranno le risorse principali. Infine, venti-trenta è anche la fascia d’età della generazione coinvolta in questo progetto, ossia i nuovi professionisti». [Continua in basso]

Lucrezia Pingitore, referente di “Visioni in Lab”, spiega che il gruppo nel giro di poco è diventato numeroso e che tutti sono «mossi da un unico obiettivo: valorizzare al meglio la nostra cittadina, volendo una città più sostenibile, più smart e più vivibile. Ci piace definirci come un contenitore di idee, sia nostre che vostre. Vogliamo essere promotori della vostra parola. Ci proponiamo anche un progetto a lungo termine, ed Emilio De Pasquale crede in noi, perché sa che il supporto di noi giovani può essere fondamentale».

Ed anche Raffaele Bruno, altro referente del laboratorio di idee, evidenzia che c’è una canzone che rappresenta il loro percorso, ossia “Buon viaggio” di Cesare Cremonini: «Non poteva che essere così: il nostro deve essere un viaggio, concreto e fattibile, lungo e duraturo nel tempo». [Continua in basso]

Infine, l’intervento di Emilio De Pasquale – il primo in pubblico dall’ufficializzazione della sua candidatura: «Mi trovo qui oggi, ma mesi fa non lo avrei mai neppure pensato. Inizialmente, quando mi è stato proposto, ho un po’ titubato. Non ho mai fatto politica attiva in prima persona, ma ho deciso di fare questo passo perché credo che ognuno debba prendersi le sue responsabilità. Non sono un pizzitano di nascita, ma sento l’esigenza di ridare la dignità che si è persa a questo paese. Voglio ringraziare le forze politiche, le aggregazioni, gli amici che mi hanno supportato, ma le persone che veramente mi hanno convinto sono stati i ragazzi di “Visioni in lab”. Sono giovani professionisti, mi danno coraggio, forza ed energia ogni giorno e stanno dando un impulso incredibile a questa campagna. Dobbiamo far capire che stiamo offrendo per la prima volta uno scenario di campagna elettorale diverso. Io sarò una figura di transizione, e, come tale, purtroppo non potrò fare tutto il necessario. Stiamo studiano tutti assieme il programma, che deve essere concreto, completo , fattibile. Intendiamo partire dai progetti a costo zero, per poi proiettarci nel futuro immediato. Pizzo non ha niente da invidiare ai migliori posti d’Italia. Serve funzionalità ed un turismo che duri tutto l’anno: non si può lavorare solo due mesi nel periodo estivo. Abbiamo bisogno di voi, della vostra vicinanza, e spero che Pizzo possa credere in noi»