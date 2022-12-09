Un mix di eventi tra sacro e profano hanno dato il via agli appuntamenti natalizi. Grande attesa per il Capodanno in piazza

Grande partecipazione a Pizzo per l’apertura degli eventi natalizi.

Molti cittadini e turisti hanno riempito Piazza della Repubblica in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. La giornata è iniziata con la consueta processione religiosa, partita dal Duomo di San Giorgio e che ha percorso le principali vie della città, accompagnata musicalmente dalla banda di Pizzo e dal suono degli zampognari. Nel pomeriggio, invece, l’avvio ufficiale dei “Mercatini di Natale”, con le casette in legno donate dal “Gal Terre Vibonesi” all’interno delle quali hanno avuto modo di esporre i propri lavori artigiani locali e hobbisti, che si susseguiranno per tutti i weekend del mese e si concluderanno il 26 dicembre. [Continua in basso]

Ad arricchire la serata, l’emozionante momento in cui è avvenuta la benedizione del restauro conservativo del Simulacro della Madonna posta in cima all’edificio scolastico, voluto dal Comitato Mariano cittadino e che fin da subito ha avuto il supporto dell’Amministrazione Comunale. Il sindaco Sergio Pititto, prendendo la parola, ha voluto ringraziare il parroco Don Fortunato Figliano e augurare buone feste a tutta la comunità pizzitana, ricordando gli eventi previsti nel programma di Natale, in modo particolare uno dei più importanti, ovvero il Capodanno in piazza la notte di San Silvestro, con musica dal vivo e dj set. La serata si è conclusa con l’esibizione del coro della Schola Cantorum, diretto dal maestro Diego Ventura, che ha allietato i presenti con i tradizionali canti natalizi.

