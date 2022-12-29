Il sindaco Sergio Pititto annuncia i festeggiamenti con l'esibizione del gruppo “Sabato Italiano live” e discoteca fino all'alba

«Tutti in piazza la notte di San Silvestro, festeggeremo il nuovo anno con musica e balli fino all’alba». Così il sindaco di Pizzo Sergio Pititto annuncia l’evento della notte di Capodanno. «Nonostante le esigue risorse finanziarie abbiamo deciso di regalare alla popolazione una serata all’insegna del divertimento». L’evento rientra nell’ambito di un cartellone di appuntamenti natalizi promosso dall’amministrazione comunale. «Spero – sottolinea il primo cittadino – di vedere la piazza gremita. Dopo due anni di pandemia che ci ha costretti a limitare i contatti, è giunto il momento di tornare a festeggiare per ritrovare il senso di comunità di questa meravigliosa città. E quale migliore occasione del Capodanno in piazza? Offriremo ai nostri giovani un luogo di divertimento nella loro città». [Continua in basso]

Un modo per accendere i riflettori su Pizzo «che anche in questo periodo ha tanto da offrire». Il sindaco ricorda quindi la via del vischio realizzata nel centro storico, il villaggio di Babbo Natale e il presepe allestito in piazza della Repubblica. Durante la lunga notte di Capodanno sarà inoltre possibile visitare il castello Murat e Palazzo della Cultura: «Non abbiamo nulla da invidiare a Tropea o a Nicotera e il 31 dicembre anche noi riempiremo la nostra piazza», dice fiducioso.

Il Capodanno in piazza prenderà il via dopo la mezzanotte del 31 dicembre con il brindisi. Seguirà l’esibizione del gruppo musicale composto da 15 elementi. Affermati musicisti calabresi che per due ore alterneranno vari generi musicali, dalla dance al funk, dal blues alla musica Pop, per poi concludere con la discoteca in piazza a cura di Dj Gang fino all’alba. La macchina organizzativa è già partita. «Tutti i parcheggi saranno liberi e ci sarà inoltre un servizio navetta per raggiungere la piazza».

