Il 2025 si è concluso con una visita dei bambini della scuola primaria all’autoemoteca, poi la cena con i soci sempre all’insegna della solidarietà e della cultura del dono

Tempo di bilanci per l’Avis comunale di Polia. Il sodalizio, nato nel 2015 e rinnovato nelle cariche sociali nel febbraio del 2025, conclude l’anno di attività con due momenti importanti e significativi: il primo, in occasione della consueta raccolta del sangue di dicembre, consentendo ai bambini della scuola primaria di accedere all’autoemoteca, dopo aver ricevuto dal presidente Antonino Maglia e dalla sua vice, Marilisa Pizzonia, precise e puntuali indicazioni sugli obiettivi che si prefigge l’associazione. Al termine dell’incontro, sono stati distribuiti a tutti i presenti numerosi gadget.

L’altro appuntamento degno di nota è stato un incontro con i soci donatori, conclusosi con una cena natalizia, per dire grazie a tutti i volontari della disponibilità manifestata nei confronti di chi ha bisogno, in uno spirito di solidarietà umana e vicinanza fattiva a chi soffre che durante tutto l’anno e, maggiormente nel periodo delle feste, trova senso.

L’Avis comunale di Polia annuncia inoltre che ha in programma, come in passato, nuovi screening rivolti alle famiglie dei donatori. L’obiettivo è fare prevenzione e tutelare la salute di un bacino di utenza che abbraccia l’intero territorio comunale di Polia e la vicina comunità di Monterosso Calabro, aggregata nelle numerose iniziative benefiche, con l’intento di favore di stili di vita sani e corretti e la tutela della cittadinanza attiva.