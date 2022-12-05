Giornate mirate ai controlli automobilistici relativi allo stato d'ebbrezza alcolica e all'assunzione di sostanze stupefacenti con l'obiettivo di incrementare il livello di sicurezza sulle strade

Prende il via questa settimana l’Operazione Europea “Acool & Drugs”, iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio Nazionale – organizzata da Roadpol – European Road Policing Network. Dal 05 all’11 Dicembre, saranno giornate mirate ai controlli relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e di sostanze stupefacenti, utilizzando le apparecchiature in dotazione e controllando tutti i conducenti di ogni tipo di veicolo, anche su due ruote, senza distinzione di fasce orarie, avendo cura di adottare ogni utile iniziativa funzionale alla migliore riuscita dell’operazione, che vedranno impegnate pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del Paese. L’obiettivo dell’operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol. Al riguardo, pertanto, anche sulle arterie autostradali e ordinarie della Calabria, le pattuglie delle Sezioni del Compartimento Stradale Calabria espleteranno mirati controlli su tali tematiche di settore.

