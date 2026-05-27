Il programma religioso e civile ha accompagnato la ricorrenza del martedì dopo Pentecoste in onore di Maria Santissima: dai momenti dedicati ai bambini allo spettacolo degli Antigua, fino all’esibizione della famosa rapper italiana

Centinaia di persone hanno preso parte ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo, che si sono conclusi ieri sera. Tre giorni di celebrazioni per una delle feste principali del Vibonese.

La ricorrenza e il programma religioso

La ricorrenza, che tradizionalmente si celebra il martedì dopo Pentecoste, anticamente chiamato "Martedì di Pasqua rosata", si conferma un evento molto sentito dalla popolazione. Oltre al programma religioso, con la messa solenne e la processione della Madonna seguita dal complesso bandistico di Pernocari, anche quello civile ha attirato particolare attenzione, grazie all’impegno del Comitato festa, che si prodiga ogni anno con dedizione alla riuscita dell’evento.

Dagli spettacoli al concerto di Baby K

Hanno preso il via domenica 24, con una festa dedicata ai più piccoli a cura de "La combriccola dell’allegria" e il raduno dei Giganti. Lunedì invece spazio allo spettacolo musicale degli Antigua, gruppo etno-folk calabrese, con il loro intrattenimento che ha unito la tradizione dei canti popolari alla tarantella calabrese. Poi, a concludere i festeggiamenti, l’atteso concerto di Baby K. La cantautrice e rapper italiana ha fatto ballare e ha coinvolto il pubblico con le sue hit più famose, dal brano "Roma - Bangkok" al singolo "Da zero a cento".

Stand, giostre e fuochi d’artificio

A fare da cornice allo spettacolo, la presenza di numerosi stand con prodotti enogastronomici, bancarelle di varia oggettistica e le giostre, che hanno reso l’atmosfera ancora più travolgente e festosa. Subito dopo la fine del concerto, uno speciale spettacolo pirotecnico ha illuminato i cieli della frazione costiera della città capoluogo, chiudendo così la manifestazione che ogni anno catalizza l’attenzione di residenti e visitatori che giungono anche da altre province calabresi per partecipare all’evento vibonese che annuncia l’estate imminente.